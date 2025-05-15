Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın kapasite artırımına giden terminal binası hizmete hazırlanıyor!





"İSTANBUL'UN HAVACILIK VİZYONUNA KATKI SAĞLAYACAK BİR PROJEDİR"



Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, yakın tarihte hizmete sunulacak T1 terminaliyle yolcu kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı ve yolculara sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyelere taşınacağını belirtti. Terminalin Sabiha Gökçen Havalimanı'na önemli değerler katacağını kaydeden Kacır, şunları ifade etti: "Yenilenen vizyonuyla hizmete açacağımız T1 terminalimiz, modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısı ile sadece havalimanımızın değil, İstanbul'un da havacılık vizyonuna katkı sağlayacak bir projedir. Hedefimiz hem iç hem de dış hatlarda artan talebi karşılamak ve yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmaktır. Savunma Sanayii Başkanlığımızdan aldığımız vizyonla gerçekleştirdiğimiz bu stratejik yatırım, aynı zamanda ülkemizin küresel havacılıkta rekabet gücünü artırma hedeflerine de güçlü katkı sağlamaktadır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, İSG yönetimine ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, yakın zamanda yenilenen yüzüyle T1 terminalimizi tüm yolcularımızla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz."