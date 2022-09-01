Sabiha Gökçen Yol Tarifi ve Ulaşım - Sabiha Gökçen Havalimanı Nerede, Nasıl Gidilir ve Hangi Hatlar Geçer?

Sabiha Gökçen yol tarifi ve ulaşım bilgileri ile kolaylıkla havalimanına ulaşabilirsiniz. Ancak Sabiha Gökçen havalimanı nerede sorusunun yanıtını bilmek gerekir. Kişiler Sabiha Gökçen ulaşım için farklı yolları seçebilirler. Özel araç ya da toplu taşıma ile havalimanına ulaşılabilir. Sabiha Gökçen yol tarifi bilgilerini alırken bulunduğunuz semti de göz önünde bulundurmalısınız. Sabiha Gökçen Havalimanı nerede, nasıl gidilir ve hangi hatlar geçer sorularının tüm yanıtları yazımızda.

Sabiha Gökçen Havalimanı Nerede?

Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye'deki en aktif havalimanları arasında yer alır. Her gün binlerce yolcuya kapılarını aralayan havalimanı İstanbul/ Pendik'te bulunuyor. Tam olarak ise Pendik'e bağlı olan Kurtköy'de bulunmaktadır. Havalimanı Kadıköy'e 40 km uzaklıktadır. Taksim'e ise 50 km mesafede bulunur. Aynı zamanda TEM otoyolu üzerinden havalimanına ulaşım sağlanabilir.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için farklı yolları deneyebilirsiniz. Özel araçlar havalimanına gitmek için çok tercih edilir. Özel araç ile gitmek istiyorsanız sahil yolundan, TEM ve E5 üzerinden ulaşım sağlanabilir.

Metro ile gitmek istiyorsanız Tavşantepe- Kadıköy Metro istasyon hatlarını kullanmanız gerekir. Bu hattın Soğanlık durağında indiğinizde 16S veya E10 otobüslerine binebilirsiniz. Metro artık Kartal'dan Tavşantepe'ye kadar uzatılmış durumdadır. Bu nedenle metrodan Pendik durağında indiğinizde taksiyle de havalimanına kolayca ulaşmak mümkündür.

Sabiha Gökçen'e giden otobüs hatları şunlardır: E3, SG2, 122H, E9, E10, E11, 16S, SG1, 130H, 132H otobüsleri ile ulaşım sağlanabilir. Bunların yanında Havaş/Havabus da ulaşım alternatifleri arasında yer alır. Taksim, Kadıköy, ve Yenisahra'dan bu araçlara binmek mümkündür.