Sabıkalı kavşak 2 can daha aldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde H.T. yönetimindeki işçi servisi ile tali yoldan kavşağa bağlanmak isteyen Musa Öztürk'ün (63) kullandığı otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kaza sonucu servis sürücüsü H.T.'nin de aralarında bulunduğu 10 işçi yaralandı. Otomobil sürücüsü Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk (65) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavşağa bir önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Bilal Vural, "Sürekli burada kaza oluyor Denizli istikametinden gelen yol ile Pınarkent'e bağlanan kavşağa ışıklandırma şart veya altgeçit olmalı. Böyle olayların yaşanmaması için buraya bir çözüm istiyoruz" dedi.Karaman'da da Ereğli Caddesi 1129. Sokak girişindeki kavşakta H.R.A. yönetimindeki otomobil, Ş.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada Ş.T. idaresindeki araçta bulunan N.T. ile diğer araç sürücüsü H.R.A. ve yolcular A.K, A.A. ile Y.A. yaralandı. Kaza sonucu N.T. hayatını kaybederken 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Niğde'de ise Altunhisar ilçesi Zindan Vadisi Topalak Kaya mevkiinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Canip A. (46) hâkimiyetini kaybederek takla attı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde meydana gelen kazada da 2 kişi hayatını kaybetti. Mücahit Baytok'un kullandığı pikap, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Baytok ve yanında bulunan Abdullah Ayaz hayatını kaybetti.