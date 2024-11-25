Sabri Ülker Vakfı, gelenekselleştirdiği konferanslarla beslenme ve gıda okuryazarlığına dikkat çekiyor

Sabri Ülker Vakfı tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı, ulusal ve uluslararası akademisyenler ile eğitim, sağlık ve gıda alanında uzman isimlerin katılımıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. "Beslenme ve Gıda Okuryazarlığı" temasıyla toplanan konferansın açılış konuşmasını Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr.Talat İçöz yaptı.

Konferansta gıda güvenliği, gıdada bilgi kirliliği, sosyal medyada gıda okuryazarlığı ve çocukluk çağı obezitesi konuları ele alındı. Ayrıca Sabri Ülker Vakfı'nın Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin ayrıntıları katılımcılarla paylaşıldı.

PROF. DR. KORKMAZ: "BESLENME VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI HER GEÇEN GÜN DAHA DA ÖNEM KAZANIYOR"

Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı, Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hünkar Korkmaz, beslenme okuryazarlığının, sağlık okuryazarlığının bileşenlerinden biri olduğunu söyledi. Korkmaz şunları kaydetti: "Beslenme ve gıda okuryazarlığı, her geçen gün önemi daha da büyüyen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle erken yaşta gıda ve beslenme konularında bilgi düzeyinin artması, beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde de etkili oluyor. Öte yandan, sosyal medyadaki bilgi kirliliği tüm bireylerin günlük yaşamlarında beslenme ve sağlıklı yaşam alanındaki kararlarını etkiliyor. Böyle bir ortamda dördüncü kez düzenlenen konferansın, gıda ve beslenme konularındaki farkındalığı bilimsel bilgiyle artırarak kişilerin sağlığı ve refahına katkı sunacağına inanıyorum."

ÖZLEM ÜLİÇ ÇATAR: "SEMPOZYUMUN ÇIKTILARI İLE TÜRKİYE'DE GIDA OKURYAZARLIĞI BİLİNCİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ."

Konferansta Sabri Ülker Vakfı'nın Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin ayrıntılarını paylaşan Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar, bilimsel verilere erişimi kolaylaştırarak sağlıklı yaşam ve doğru beslenme bilincini oluşturmaya öncülük ettiklerini belirtti. Çatar, şunları kaydetti: "Beslenme ve gıda okuryazarlığına sahip bireylerin dengeli ve bilinçli tüketme alışkanlığı kazanmasının, sağlıklı bir gelecek inşasının yanı sıra kaynakların verimli kullanımına da katkı sunacağını düşünüyoruz. Gıda ve sağlık alanındaki bilimsel bilgiyi yayma misyonumuzla dördüncü kez düzenlediğimiz bu uluslararası sempozyumun çıktılarının, özellikle çocuklarda ve gençlerde bir halk sağlığı sorunu haline gelen obeziteyle mücadele için de kaynak oluşturacağına inanıyoruz."

ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLER TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Konferansın diğer konuşmacıları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Nur Baran Aksakal, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bölüm Başkanı Prof. Zehra Büyüktuncer Demirel, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ece Varlık Özsoy, Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) Genel Direktörü Dr. Laura Fernadez, HEC Liege Üniversitesi Uluslararası Stratejik Pazarlama Yüksek Lisans Programı Akademik Direktörü Dr. Nadia Steils'in yanı sıra Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak ve Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığından Tijen Coşkun da yer aldı.