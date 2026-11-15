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Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:00

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

Saçları her gün bu şekilde toplamak, ilk bakışta zararsız bir alışkanlık gibi görünse de zamanla ciddi sorunlara yol açabiliyor. Sürekli aynı noktaya uygulanan baskı, saç tellerinin kırılmasına ve saçlarda belirgin seyrelmelere neden olabiliyor.

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DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY Yaşam
Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi
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Günlük kullanımda kolaylık sağlayan sıkı at kuyruğu ve topuz modelleri, saç sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Saçların sürekli aynı noktadan gergin biçimde bağlanması, bu bölgede sürtünme ve baskıyı artırıyor.

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

Tekrarlanan gerilim ise saç tellerinin zamanla kırılmasına ve saçların seyrelmesine neden olabiliyor.

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

SAÇ KIRILMASI MI, SAÇ DÖKÜLMESİ Mİ?

Saçınızdaki hasarın türünü anlamak doğru önlemi almak için oldukça önemlidir:

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Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

Saç Kırılması: Tokanın bağlandığı bölgede kısa, sert ve düzensiz görünen saç telleriyle kendini gösterir. Saç kökten değil, baskının oluştuğu yerden kopar.

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

Çekmeye Bağlı Dökülme: Saçın sürekli gerilmesi sonucu köklerin (foliküllerin) zarar görmesidir. Özellikle alın çizgisinde, şakaklarda seyrelme, saç derisinde ağrı, kızarıklık ve hassasiyet ile belirti verir.

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

SAÇI TOPLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SİNYALLER

Saç deriniz ve telleriniz zarar gördüğünde size şu uyarıları verir:

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

Saçı toplarken veya açarken saç derisinde oluşan ağrı ve sızlama,

Tokanın takıldığı bölgede sürekli çıkan kısa, kabarık ve kırık saçlar,

Saç çizgisinde (alın ve şakak bölgesinde) belirginleşen açılmalar ve incelmeler,

Saç derisinde kaşıntı, hassasiyet veya küçük kabuklanmalar.

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

SAÇ SAĞLIĞINI KORUYACAK PRATİK DEĞİŞİKLİKLER

Saçlarınızı toplamaktan vazgeçmeden de kırılmaları önleyebilirsiniz:

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

Yumuşak ve Geniş Tokalar Tercih Edin: İnce lastik tokalar yerine ipek, saten veya havlu kumaştan yapılmış geniş toka modellerini tercih edin.

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

Toplama Yüksekliğini Değiştirin: Saçınızı her gün aynı noktadan bağlamak yerine bir gün yüksek at kuyruğu, ertesi gün ensede gevşek topuz yapın ya da açık bırakarak saç derinizi dinlendirin.

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

Gevşek Modeller Yapın: Saç derinizde çekilme ve gerginlik hissetmeyeceğiniz rahat topuz ve örgülere yönelin.

Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi

Asla Islakken Sıkı Toplamayın: Islak saç esnekliğini kaybettiği için kırılmaya ve kopmaya çok daha yatkındır.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Saçınızı toplarken bu hatayı yapmayın! Saç dökülmesinin en büyük sebebi
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