Matlaşan, hacmini yitiren ve ne yapılırsa yapılsın eski sağlığına kavuşamayan saçlar pek çok kişinin ortak sorunudur. Günlük yaşamın stresinden, kimyasal boyalardan ve dış etkenlerden yıpranan saç tellerini canlandırmak için evdeki doğal alternatiflere yönelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan ve duş rutinlerine dahil edilen şaşırtıcı bir yöntem ise saç bakımında çığır açıyor. Mutfağın vazgeçilmezi olan o sade içecek, saç bakımında adeta gizli bir silah olarak öne çıkıyor.