Matlaşan, hacmini yitiren ve ne yapılırsa yapılsın eski sağlığına kavuşamayan saçlar pek çok kişinin ortak sorunudur. Günlük yaşamın stresinden, kimyasal boyalardan ve dış etkenlerden yıpranan saç tellerini canlandırmak için evdeki doğal alternatiflere yönelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan ve duş rutinlerine dahil edilen şaşırtıcı bir yöntem ise saç bakımında çığır açıyor. Mutfağın vazgeçilmezi olan o sade içecek, saç bakımında adeta gizli bir silah olarak öne çıkıyor.
Zengin minerallerle dolu doğal maden suyu, yalnızca serinletici bir içecek olmanın ötesinde saç sağlığı için de güçlü bileşenler barındırır. İçeriğinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi temel mineraller sayesinde saç tellerini kökten uca besleyerek daha canlı bir görünüme kavuşmasına zemin hazırlar.
Özellikle ince telli ve sönük saç yapısına sahip olanlar için maden suyu eşsiz bir alternatif sunar. Saçın sönük görünümünü kırarak daha dolgun, hareketli ve hacimli bir form kazandırmasına yardımcı olur.
Saç diplerine masajla uygulanan maden suyunun ardından ekstra durulama yapılması genellikle gerekmez. İçerisindeki faydalı minerallerin saçta kalması, gün boyu saç tellerinin korunmasına ve doğal bir parlaklık kazanmasına olanak tanır.
Bu doğal uygulamayı rutin haline getirenler, saçlarının kısa süre içinde kırılmalara karşı direnç kazandığını ve çok daha parlak göründüğünü belirtiyor. Kimyasal katkı içermeyen bu ekonomik yöntem, saç bakımına düşkün olanların yeni gözdesi olmaya devam ediyor.