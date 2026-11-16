Saçlarını pirinç suyuyla yıkamaya başladılar! Güzellik dünyasında yeni trend

PİRİNÇ SUYU SAÇ UZATIR MI?

Pirinç suyuyla ilgili en çok merak edilen konuların başında saç uzamasına etkisi geliyor. Sosyal medyada bu yöntemin saçları daha hızlı uzattığı yönünde çok sayıda paylaşım yapılsa da bilimsel çalışmalar bu iddiayı henüz doğrulamıyor.

Saçların uzama hızı genetik özellikler, hormonlar, beslenme düzeni ve genel sağlık durumuyla yakından ilişkili. Pirinç suyunun saç köklerini harekete geçirerek uzamayı hızlandırdığına ilişkin güçlü klinik araştırmalar bulunmuyor.

Bununla birlikte saç tellerindeki sürtünmenin azalması ve kırılmaların önlenmesi, mevcut saç uzunluğunun korunmasına yardımcı olabilir. Bu durum saçların daha hızlı uzadığı izlenimini oluşturabilir.