Saçlarını pirinç suyuyla yıkamaya başladılar! Güzellik dünyasında yeni trend

Saçların daha canlı, parlak ve güçlü görünmesi için farklı bakım yöntemleri denenmeye devam ediyor. Pahalı kozmetik ürünlerinin yanı sıra doğal içeriklerle hazırlanan uygulamalar da ilgi görüyor. Bu yöntemlerden biri olan pirinç suyuyla saç bakımı, son dönemde yeniden popülerlik kazandı. Saç tellerini beslediği ve görünümünü iyileştirdiği yönündeki paylaşımlar dikkat çekerken, uygulamanın bilimsel açıdan ne kadar etkili olduğu da araştırılıyor.
Pirinç suyu, pirincin suda bekletilmesi veya haşlanması sırasında ortaya çıkan nişastalı sıvıdan oluşuyor. Geleneksel saç bakımında uzun yıllardır kullanılan bu yöntem, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden popülerlik kazandı.
Pirinç suyunun içerisinde bulunan nişasta ve inositol gibi bileşenler, saç tellerinin yüzeyinde geçici bir etki oluşturabiliyor. Bazı araştırmalar, pirinçten elde edilen inositolün saç tellerindeki sürtünmeyi azaltmaya ve kırılmaları önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Bu nedenle yöntemi deneyenler saçlarının daha kolay tarandığını, daha yumuşak ve parlak göründüğünü ifade ediyor. Ancak pirinç suyunun saçları doğrudan uzattığına veya yeni saç çıkardığına ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor
Pirinç suyuyla ilgili en çok merak edilen konuların başında saç uzamasına etkisi geliyor. Sosyal medyada bu yöntemin saçları daha hızlı uzattığı yönünde çok sayıda paylaşım yapılsa da bilimsel çalışmalar bu iddiayı henüz doğrulamıyor.
Saçların uzama hızı genetik özellikler, hormonlar, beslenme düzeni ve genel sağlık durumuyla yakından ilişkili. Pirinç suyunun saç köklerini harekete geçirerek uzamayı hızlandırdığına ilişkin güçlü klinik araştırmalar bulunmuyor.
Bununla birlikte saç tellerindeki sürtünmenin azalması ve kırılmaların önlenmesi, mevcut saç uzunluğunun korunmasına yardımcı olabilir. Bu durum saçların daha hızlı uzadığı izlenimini oluşturabilir.
Pirinç suyu hazırlamak için karmaşık malzemelere ihtiyaç duyulmuyor. Evde bulunan pirinç ve içme suyu kullanılarak basit bir karışım hazırlanabiliyor.
Uygulama için şu adımlar izlenebiliyor:
Bir miktar pirinç temiz bir kaba alınıyor.
Pirincin üzerini geçecek kadar su ekleniyor.
Yaklaşık 20-30 dakika bekletiliyor.
Pirinçler süzülerek elde edilen su ayrı bir kaba alınıyor.
Hazırlanan karışım temiz ve nemli saçın boylarına uygulanıyor.
Kısa bir süre bekletildikten sonra saç bol suyla durulanıyor.
İlk kez deneyecek kişilerin uzun süre bekletmek yerine kısa süreli uygulamayla başlaması daha temkinli bir yaklaşım olacaktır. Karışımın saçta gece boyunca bırakılması için kanıtlanmış bir fayda bulunmuyor.
Doğal bir içerik olması pirinç suyunun herkes için uygun olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle sık ve yoğun kullanıldığında saç tellerinde nişasta birikmesine, sertlik ve kuruluk hissine neden olabiliyor.
Saç derisi hassas olan kişilerde kaşıntı ve tahriş gibi sorunlar da görülebiliyor. Saç derisinde egzama, kızarıklık veya aktif bir cilt problemi bulunanların bu tür ev yapımı uygulamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Uzmanların önerisi, sosyal medyada popüler olan her bakım yöntemini doğrudan uygulamak yerine saçın yapısını ve ihtiyaçlarını dikkate almak. Uygulama sonrasında kaşıntı, kızarıklık veya belirgin kuruluk oluşursa kullanıma son verilmesi gerekiyor.
Pirinç suyunun etkisi saçın yapısına göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle kuru, kıvırcık, işlem görmüş ve kolay kırılan saçlarda aşırı nişasta birikimi saç tellerinin daha sert hissedilmesine yol açabiliyor.
Bu nedenle her saç tipinde aynı sonucu vereceği düşünülmemeli. Saç derisinde hassasiyet veya tahriş bulunan kişilerin uygulamadan kaçınması, saç dökülmesi yaşayanların ise ev yapımı yöntemler yerine sorunun nedenini öğrenmek için dermatoloji uzmanına başvurması önem taşıyor.
Pirinç suyu, saç bakımında alternatif bir uygulama olarak değerlendirilebilir ancak şampuan ve saç kremi gibi temel bakım ürünlerinin yerine geçmiyor.