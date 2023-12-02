Haberler Yaşam Haberleri ‘Sadece paket değil can da taşıyoruz’
Giriş Tarihi: 2.12.2023

‘Sadece paket değil can da taşıyoruz’

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
‘Sadece paket değil can da taşıyoruz’
Avrasya Tüneli'nin Fatih-Aksaray yönü çıkışında önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer'e (39) çarpan araç sürücüsünün ifadesinin ardından serbest bırakılmasına motokuryeler tepki gösterdi.



Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup motokurye ile Göçer'in avukatı Iyaz Çimen basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan avukat Çimen, "Kurye meslektaşlarımız her gün sizlere hizmet için dışarıda çalışmaktadır. Savcılık ve karakoldan doğru düzgün bilgi alamamaktayız. Arkadaşımızın ölüm riski olmasına rağmen karşı tarafın salıverilmesi hepimizin canını yakmaktadır" dedi.
Motosikletlerine yaralı arkadaşlarının fotoğraflarını yapıştıran kuryeler, "Sadece paket değil can da taşıyoruz" pankartı açtı.

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‘Sadece paket değil can da taşıyoruz’
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