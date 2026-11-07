Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

Tüm bu yorucu ve heyecanlı etapların ardından nihayet yatağa giren yarışmacıların o geceki uyku kaliteleri teknolojik cihazlarla detaylıca ölçüldü. Kaydedilen son gece uyku skorları, Jiniya'yı bu eşsiz stajın tartışmasız kazananı ilan etti. Uyku sağlığına dikkat çeken bu benzersiz yarışma, insanların verimli ve kaliteli uykuya verdiği değerin günümüz dünyasında ne kadar arttığını bir kez daha kanıtladı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör