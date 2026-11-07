Haberler Yaşam Haberleri Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler
Giriş Tarihi: 07.11.2026 11:55 Son Güncelleme: 07.11.2026 12:05

Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

Sadece uyuyarak para ve rüya gibi bir lüks tatil kazanabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Hayallerinizi süsleyen bu eylem, "uyuyarak para kazanmak" isteyen genç bir kadın için tam anlamıyla gerçeğe dönüştü. Dünyanın en garip yarışmasında 60 gün boyunca mükemmel bir uyku düzeni sergileyen yarışmacı, kazandığı ödülle tüm dünyanın gündemine oturdu!

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Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler
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Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan Jiniya Chatterjee, iyi ve kaliteli bir gece uykusunun sadece güne enerjik başlamaktan çok daha fazlasını, adeta bir kariyer fırsatını ifade ettiğini kanıtladı.

Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

Şarkıcı ve girişimci olan Chatterjee, ünlü yatak ve uyku ürünleri markası Wakefit'in düzenlediği "5. Uyku Stajı" (Sleep Internship) programının şampiyonu olmayı başardı. Genç kadın, kendi uyku rutinine gösterdiği hassasiyet ve haftalık görevlerdeki yaratıcılığı sayesinde 9.6 lakh rupi (yaklaşık 11 bin 500 dolar) nakit büyük ödülün yanı sıra masrafları tamamen şirket tarafından karşılanan sponsorlu bir tatilin sahibi oldu.

Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

Elbette uyku üzerinden böyle bir servet elde etmek kulağa şehir efsanesi gibi gelse de, bu staj programı sıradan bir tembellik testi olmaktan çok uzaktı. Yeni sezonda programa başvuran rekor sayıdaki 200 binden fazla kişi arasından sadece 10 şanslı ve yetenekli aday seçildi.

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Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

Bu adaylar, 60 gün boyunca süren zorlu ama bir o kadar da rekabetçi bir maratona dahil edildiler. Katılımcılardan bu süreç boyunca uyku puanlarını yüksek tutmaları, düzenli bir dinlenme rutini oluşturmaları ve uyku kalitesini artırmaya yönelik çeşitli görevleri başarıyla yerine getirmeleri beklendi.

Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

Kurallara göre stajı tamamlayan her yarışmacı garantili bir başlangıç ödemesi alırken, büyük ödül sadece uyku takibinde zirveye oturan isme verildi.

Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

SADECE UYUMADILAR: DİKKAT ÖLÇEN YARATICI GÖREVLER

Yarışmacılar, 60 günlük staj süresince "Haftanın Profesyonel Uyuyucusu" unvanını almak için yaratıcılıklarını sınırlarına kadar zorladılar. Örneğin, "Uyku Sineması" adlı eğlenceli görevde popüler film sahnelerini tamamen uyku temasıyla yeniden canlandırmaları istendi.

Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

"Uyku Tombalası"nda kendi haftalık uyku alışkanlıklarını analiz eden yarışmacılar, "Gizli Uyku Görevi"nde ise günlük sohbetlerin içine kimseye fark ettirmeden "yastık" ve "battaniye" kelimelerini ardı ardına gizlemeye çalıştılar. Bu tarz sosyal ve zihinsel görevlerde elde edilen başarılar, katılımcıların genel sıralamadaki liderliğini doğrudan belirledi.

Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

REALİTY SHOW FORMATINDA BÜYÜK FİNAL: "BİG BEDD"

İki aylık kıyasıya ve uykulu mücadelenin ardından Jiniya Chatterjee'nin de aralarında bulunduğu en başarılı dört yarışmacı, "Big Bedd" adı verilen büyük finale katılmaya hak kazandı.

Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

Tam bir reality show heyecanında geçen bu finalde, finalistlerin hafıza ve gözlem yetenekleri test edildi. Katılımcılar önce referans görsellerden yola çıkarak sıfırdan bir yatak odası kurdu, ardından kusursuz uyku alanlarını yaratmak için yastık, battaniye ve aydınlatma gibi eşyalar için açık artırmaya girdi.

Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

Tüm bu yorucu ve heyecanlı etapların ardından nihayet yatağa giren yarışmacıların o geceki uyku kaliteleri teknolojik cihazlarla detaylıca ölçüldü. Kaydedilen son gece uyku skorları, Jiniya'yı bu eşsiz stajın tartışmasız kazananı ilan etti. Uyku sağlığına dikkat çeken bu benzersiz yarışma, insanların verimli ve kaliteli uykuya verdiği değerin günümüz dünyasında ne kadar arttığını bir kez daha kanıtladı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler
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