Sadece uyuyarak 512 bin TL kazandı! 60 günün sonunda bir de tatile gönderdiler

Şarkıcı ve girişimci olan Chatterjee, ünlü yatak ve uyku ürünleri markası Wakefit'in düzenlediği "5. Uyku Stajı" (Sleep Internship) programının şampiyonu olmayı başardı. Genç kadın, kendi uyku rutinine gösterdiği hassasiyet ve haftalık görevlerdeki yaratıcılığı sayesinde 9.6 lakh rupi (yaklaşık 11 bin 500 dolar) nakit büyük ödülün yanı sıra masrafları tamamen şirket tarafından karşılanan sponsorlu bir tatilin sahibi oldu.
Bu adaylar, 60 gün boyunca süren zorlu ama bir o kadar da rekabetçi bir maratona dahil edildiler. Katılımcılardan bu süreç boyunca uyku puanlarını yüksek tutmaları, düzenli bir dinlenme rutini oluşturmaları ve uyku kalitesini artırmaya yönelik çeşitli görevleri başarıyla yerine getirmeleri beklendi.
Kurallara göre stajı tamamlayan her yarışmacı garantili bir başlangıç ödemesi alırken, büyük ödül sadece uyku takibinde zirveye oturan isme verildi.
SADECE UYUMADILAR: DİKKAT ÖLÇEN YARATICI GÖREVLER
Yarışmacılar, 60 günlük staj süresince "Haftanın Profesyonel Uyuyucusu" unvanını almak için yaratıcılıklarını sınırlarına kadar zorladılar. Örneğin, "Uyku Sineması" adlı eğlenceli görevde popüler film sahnelerini tamamen uyku temasıyla yeniden canlandırmaları istendi.
"Uyku Tombalası"nda kendi haftalık uyku alışkanlıklarını analiz eden yarışmacılar, "Gizli Uyku Görevi"nde ise günlük sohbetlerin içine kimseye fark ettirmeden "yastık" ve "battaniye" kelimelerini ardı ardına gizlemeye çalıştılar. Bu tarz sosyal ve zihinsel görevlerde elde edilen başarılar, katılımcıların genel sıralamadaki liderliğini doğrudan belirledi.
REALİTY SHOW FORMATINDA BÜYÜK FİNAL: "BİG BEDD"
İki aylık kıyasıya ve uykulu mücadelenin ardından Jiniya Chatterjee'nin de aralarında bulunduğu en başarılı dört yarışmacı, "Big Bedd" adı verilen büyük finale katılmaya hak kazandı.
Tam bir reality show heyecanında geçen bu finalde, finalistlerin hafıza ve gözlem yetenekleri test edildi. Katılımcılar önce referans görsellerden yola çıkarak sıfırdan bir yatak odası kurdu, ardından kusursuz uyku alanlarını yaratmak için yastık, battaniye ve aydınlatma gibi eşyalar için açık artırmaya girdi.
Tüm bu yorucu ve heyecanlı etapların ardından nihayet yatağa giren yarışmacıların o geceki uyku kaliteleri teknolojik cihazlarla detaylıca ölçüldü. Kaydedilen son gece uyku skorları, Jiniya'yı bu eşsiz stajın tartışmasız kazananı ilan etti. Uyku sağlığına dikkat çeken bu benzersiz yarışma, insanların verimli ve kaliteli uykuya verdiği değerin günümüz dünyasında ne kadar arttığını bir kez daha kanıtladı.