Sadrazam torunu Ayşe Mihda’ya hüzünlü veda

Ayşe Mihda Bilgişin, tarihe mal olmuş isimlerle bir ömür geçirdi. Kayınpederi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurucuları arasında yer alan Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin'di. Komili yağlarının eski sahibi olan ve bir dönem TÜSİAD Başkanlığı da yapan Halis Komili'nin ve bir diğer eski TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin kayınvalidesi olan Ayşe Mihda Bilgişin, Türk yatçılığının piri olarak anılan büyük Türk denizcisi, tıp profesörü Süleyman Dirvana'nın ağabeyi Mustafa Selim Dirvana'nın kızıydı.

DEDESİ PARLAK BİR DEVLET ADAMIYDI

Ayşe Mihda Bilgişin'in dedesi İbrahim Edhem Dirvana(1864-1959) Abdülhamit zamanında katipti. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye'yi bitirmişti. Abdülhamid onu çok sevdiği için Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'ne gönderdi. Descartes'ı 21 yaşındayken Türkçe'ye tercüme etti. Beyrut valiliği yaptı. Tevfik Paşa döneminde Posta ve Nazırlığı, Damat Ferit Paşa kabinelerinde ise Ticaret, Ziraat ve Dahiliye Nazırlığı ve Şura-yı Devlet (Danıştay) Başkanlığı yaptı. Ayşe Mihda Bilgişin, Kandilli Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanına defnedildi.