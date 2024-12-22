Sadrazam torunu Ayşe Mihda’ya hüzünlü veda

Kıbrıslı Yalısı'na adını veren Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'nın torunu Ayşe Mihda Bilgişin(88) geçen çarşamba günü yaşamını yitirdi. İstanbul'daki en büyük rıhtımlı yalı olan Kıbrıslı Yalısı'nda hayatını kaybeden Ayşe Bilgişin için perşembe günü Küçüksu Valide Sultan Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Eşi İlkay Bilgişin ile çocukları Selim Bilgişin, Alev Komili ve Refika Kaslowski taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine iş, siyaset ve sanat dünyasından pekçok isim katıldı. Rahmi Koç, Cem Boyner, Niv Garih gibi isimler aile fertlerini acı günlerinde yalnız bırakmadı. Türkiye'nin en büyük holdingleri de camide bulunan eğitim kurumlarına bağış yaptı, taziye çelenkleri gönderdi. Yaşamını doğup büyüdüğü Kıbrıslı Yalısı'nda geçiren Ayşe Mihda Bilgişin, Türkiye'de deniz ticareti sigortacılığının kurucularından İlkay Bilgişin'in(90) eşiydi. Eşinin kaybıyla büyük üzüntü yaşayan İlkay Bilgişin, SABAH'a kısa bir açıklama yaparak, "70 küsür yıldır birlikte olduğumuz biricik eşimi kaybettim. Çok üzgünüm" dedi.
Ayşe Mihda Bilgişin, tarihe mal olmuş isimlerle bir ömür geçirdi. Kayınpederi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurucuları arasında yer alan Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin'di. Komili yağlarının eski sahibi olan ve bir dönem TÜSİAD Başkanlığı da yapan Halis Komili'nin ve bir diğer eski TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin kayınvalidesi olan Ayşe Mihda Bilgişin, Türk yatçılığının piri olarak anılan büyük Türk denizcisi, tıp profesörü Süleyman Dirvana'nın ağabeyi Mustafa Selim Dirvana'nın kızıydı.
DEDESİ PARLAK BİR DEVLET ADAMIYDI
Ayşe Mihda Bilgişin'in dedesi İbrahim Edhem Dirvana(1864-1959) Abdülhamit zamanında katipti. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye'yi bitirmişti. Abdülhamid onu çok sevdiği için Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'ne gönderdi. Descartes'ı 21 yaşındayken Türkçe'ye tercüme etti. Beyrut valiliği yaptı. Tevfik Paşa döneminde Posta ve Nazırlığı, Damat Ferit Paşa kabinelerinde ise Ticaret, Ziraat ve Dahiliye Nazırlığı ve Şura-yı Devlet (Danıştay) Başkanlığı yaptı. Ayşe Mihda Bilgişin, Kandilli Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanına defnedildi.