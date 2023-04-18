Sadri Alışık Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Sadri Alışık Filmleri Listesi

Sadri Alışık filmleri Türk sinemasına mal olmuş eserlerdir. Bunun sebebi duygu yoğunluğunun çokça yaşanmasıdır. En çok izlenen Sadri Alışık filmleri nelerdir diye sorduğumuzda aklınıza neredeyse bütün filmleri gelir. Durum böyle olsa bile Sadri Alışık'ın en iyi filmleri hakkında bir liste oluşturduk. Bu listeye ulaşmak için haberimizin devamını inebilir ve Sadri Alışık filmleri nelerdir bulabilirsiniz.

En Çok İzlenen Sadri Alışık Filmleri

Türk sinema tarihinde önemli bir yeri olan Sadri Alışık, oyunculuk hayatı boyunca sayısız filmde rol almıştır. İzleyenleri, yeri geldiğinde güldürmüş zaman zaman da ağlatmıştır. Özellikle canlandırdığı Turist Ömer karakteri ile aklımıza kazınan Sadri Alışık'ın tekrar tekrar izleseniz de bıkmayacağınız filmleri...

1. Turist Ömer (1964)

Hayatın her anından keyif alan gamsız karakter Turist Ömer, ufak tefek işler yapsa da bir türlü yoksulluktan kurtulamaz. Bir gün reklam için girdiği bankada soyguncularla karşılaşır ve yanlışlıkla para dolu çantayı alır. Sonrasında yaşananlar hem bu karakterin neşesini hem de merhametini izleyiciye gösterecektir.

2. Şaka İle Karışık (1965)

İzleyenleri Ofsayt Osman karakteri ile tanıştıran Şaka ile Karışık filminde, talihin bir türlü yüzüne gülmediği Osman'ı izliyoruz.

3. Ah Güzel İstanbul (1966)

Para kazanmak için sokak fotoğrafçılığı yapan Haşmet, köyünden ünlü olmak için İstanbul'a gelen Ayşe ile tanışır. Ayşe ile Haşmet arasındaki ilişki giderek bir aşka dönüşür. Ancak sonu pek de mutlu bitmez.

4. Serseri (1967)

Tek başına yaşayan serseri Kazım, bir gece sahildeyken Zeynep ile tanışır. Zeynep'in gözleri görmemektedir. Zeynep'in gözlerinin açılması için gerekli olan ameliyat parasını toplamak için elinden geleni yapmaya başlayan Kazım ile Zeynep arasında bir aşk filizlenir.

5. Ah Müjgan Ah (1970)

Fakir bir mahallede yaşayan Hüsnü ve Müjgan evlilik kararı almışlardır. Müjgan para biriktirmek için çalıştığı terzide gördüğü lüks hayatlara özenir ve Hüsnü ile evlenmekten vazgeçer. Zengin bir adam olan Faruk'la evlense de yıllar sonra Hüsnü'yle karşılaştığında işler değişecektir.

6. Darıldın Mı Cicim Bana (1970)

Darıldın mı Cicim Bana filminde, girdiği hiçbir işte dikiş tutturamayan yoksul Osman'ın ve sevgilisini aramak için İstanbul'a gelen Erol'un tanışmasıyla beraber ikilinin girdikleri maceraları izliyoruz.

7. Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970)

Gelse gelse bizim turistin başına gelir diyebileceğimiz olaylar sonucunda Turist Ömer'in yolu bu sefer de Afrika'ya düşer. Kahramanımız nereden estiyse kendine bir dövme yaptırır. Turist Ömer'in Afrika'da yaşadıkları hem komik hem de aksiyon dolu bir macera olacaktır.

8. Ali Baba Ve Kırk Haramiler (1971)

Sadri Alışık, Ali Baba ve Kırk Haramiler filmi ile masallar dünyasının kapılarını aralar. Bu sefer karşımıza Ali Baba karakteriyle çıkar. Ali Baba ve Kırk Haramiler masalını anlatmaya gerek yok. Filmin en büyük özelliği ise bu masalı, bizim kültürümüzle harmanlamasıdır.

9. Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971)

Neşeli yoksulumuz Turist Ömer'in yolu, bu kez İspanya'ya düşer. Rodrigez isimli bir şarkıcının düşürdüğü cüzdanı ona teslim ederek onunla birlikte İspanya'ya giden Turist Ömer, bu sefer gerçekten bir turisttir ve her zaman ki gibi başına türlü işler gelir.

10. Turist Ömer Uzay Yolunda (1973)

Olsa olsa Turist Ömer'in başına gelecek olaylar silsilesi sonunda karakterimiz kendini Yıldız Gemisi Atılgan'ın içinde bulur. Gemi ile birlikte bambaşka dünyalara seyahat eden karakterimiz, Uzay Yolu ekibinin içinde bile kendini sevdirmeyi başarır.

Sadri Alışık Kimdir?

Sadri Alışık, genç yaşta gönlünü tiyatroya kaptırdıktan bir süre sonra sinema dünyasına adım atmıştır. Akabinde ise Türk sineması ve Yeşilçam için yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu. Turist Ömer ve Ofsayt Osman gibi akıllara kazınan karakterlerinin de içinde olduğu 200'den fazla film için kamera karşısına geçmiştir. 1995 yılında hayatını kaybettiği zaman da ise geride Türk sinema tarihine damga vurmuş sayısız film bırakmıştı. Sadri Alışık, rol aldığı filmlerde izleyenleri bazen güldürmüş bazen de ağlatmıştır.