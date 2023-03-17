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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Saf altından ‘Şehitler Anıtı

Saf altından ‘Şehitler Anıtı’
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıldönümü öncesi kapılarını açan Mücevher Fuarı'nda, altından yapılma 'Şehitler Anıtı' dikkat çekiyor. 18 Mart haftasına özel olarak 18 kilo ağırlığında saf altın kullanılarak yapılan eser 23 günde tamamlandı. Her ayrıntının düşünüldüğü anıtta tüm detaylar el işçiliğiyle işlenmiş. Üretici firma yetkilileri ürünü satmak değil sergilemek amacıyla fuara getirdiklerini belirtti. İşçilik dahil 25 milyon liraya yapılan anıtın, fuarın en pahalı eseri olduğu belirtildi. Deprem ve sel felaketinin ardından fuarın buruk başladığını kaydeden firmanın yönetim kurulu başkanvekili Ahmet Emin Ahlatçı, "Anıtı gören vatandaşlar fotoğraf çektiriyor. Çanakkale'de gördüğünüz anıtın işlemeleri, askerleri, tavanda olan ay yıldız gibi anıtta olan her detay el işçiliğiyle işlendi" dedi.

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