Din ile alay edenler ahirette cezalandırılacaktır. Bu kişiler, Allah'ın (cc.) emirlerine ve peygamberlerin öğretilerine saygısızlık ettikleri için cehennemde azap göreceklerdir. Ahiretteki bu ceza, dünya hayatında işledikleri günahların karşılığı olarak verilecektir. Doğru yola dönmek ve Allah'a (cc.) yönelmek ise her zaman mümkündür. Saffat Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okunduğunda inkarcılardan bahsettiği görülür.

Saffat Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olan Saffat Suresi'nin 13-14-15. ayetinin okunuşu şöyle ifade edilir:

13. Ayet: Ve iza zükkiru la yezkürun.

14. Ayet: Ve iza raev ayetey yesteshırun.

15. Ayet: Ve kalu in haza illa sıhrum mübın.

Bu ayetlerde, mucizelere inanmayanlardan, alay edenlerden ve inkarcılardan bahsedilmektedir. Alay ettikleri için yanlış yolda oldukları ifade edilmiştir.

Saffat Suresi 13-14-15. Arapça Yazılışı

Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması veya zarar görmemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okuması oldukça faydalıdır. Bunun gibi daha pek fazileti bulunan Saffat Suresi 13-14-15. ayetin Arapça yazılışı ise şu şekilde gösterilir:

Saffat Suresi'nin 13-14-15. ayet-i kerimelerinin verildiği bu Arapça metinde ne anlatılmak istendiğini anlamak için meali ve tefsiri incelenmelidir.

Saffat Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı

Saffat Suresi'nin 13-14-15. ayetinin Türkçe meali ve açıklaması şu şekilde açıklanabilir:

(13) "Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar."

(14) "İlâhî bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar;"

(15) "Ve "Bu" diyorlar, "Apaçık sihirden başka bir şey değil."

Saffat Suresi'nin 13-15. ayetlerinin tefsirinde, Allah'ın (cc.) ayetlerini hatırlatıldığında insanların nasıl tepki verdiği ve mucizeleri gördüklerinde bile alay ettikleri anlatılır. Bu ayetlerde, insanların Allah Teâlâ'nın mesajlarına karşı duyarsızlıkları ve alaycı tavırları eleştirilir. O'nun ayetlerini görmezden gelen ve mucizeleri sihir olarak nitelendirenlerin yanlış yolda oldukları ifade edilir. Bu ayetler, insanları Allah'ın (cc.) mesajlarına karşı duyarlı olmaya ve doğru yolda kalmaya yönlendirir.