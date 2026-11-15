Haberler Yaşam Haberleri Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 11:53

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Yatağa uzandığımızda hepimizin çocukluktan beri vazgeçemediği favori bir pozisyonu vardır. Sadece daha rahat etmek için yaptığımızı sandığımız bu hareketin, sabah çekilen sırt ağrılarından karakterinize kadar pek çok şeyi etkilediğini hiç düşündünüz mü?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ Yaşam
Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!
  • ABONE OL

Kimimiz dizlerimizi karnımıza çeker, kimimiz de yatağın ortasına boylu boyunca uzanırız. Sadece daha rahat uyumak için aldığımız bu şekil, aslında sabahki halimizden tutun da insanlara nasıl yaklaştığımıza kadar hakkımızda epey şey söylüyor.

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Uyku pozisyonumuz aslında çocukluktan yadigar kalıyor

Yatağa yattığımızda hiç düşünmeden aldığımız o ilk pozisyon, genelde çocukluğumuzdan kalma masum bir alışkanlıktır. Araştırmacılara göre gece boyunca sürdürdüğümüz bu duruş, aslında iç dünyamızdan ufak izler taşıyor.

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Yorganın altına bir kirpi gibi mi kıvrılıyorsunuz?

Dizlerini karnına çekip yorganın altında bir kirpi gibi kıvrılarak uyuyanlar en kalabalık grubu oluşturuyor. Dışarıdan sert görünseler de bu kişilerin aslında oldukça hassas ve utangaç bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Kollarını açarak yatanlar sosyal ama biraz şüpheci oluyor

Yan yatıp kollarını yastığa veya yatağa doğru uzatmayı sevenlerin daha farklı bir yapısı var. Bu duruşu tercih edenlerin sosyal hayata açık olduğu ama insanlara karşı her zaman içten içe bir şüphe taşıdığı belirtiliyor.

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Neden yastığa yüzüstü gömülmeden uyuyamıyoruz?

Yüzüstü yatıp yastığa iyice sarılmadan uykuya dalamayanlar genelde oldukça sosyal ve dışa dönük kişiler oluyor. Ancak araştırmalar, bu kişilerin eleştiriye karşı sandıklarından daha alıngan olabildiğini gösteriyor.

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Kollarını serbest bırakıp sırt üstü yatanlar, ağırlığı yatağa eşit dağıtarak dinlenmeyi seviyor. Yüzleri yastığa sürtünmediği için bu pozisyonu tercih edenler genellikle rahatına düşkün ve cilt bakımına özen gösteren kişiler oluyor.

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Horlamaya son vermek için en iyisi yan yatmak!

İşin bedensel boyutuna gelince uzmanlar genellikle yan yatmayı tavsiye ediyor. Bu yatış şekli hem nefes almayı epey kolaylaştırıyor hem de gece boyu horlamayı büyük ölçüde azaltıyor.

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Mideniz yanıyorsa yüzünüzü ne tarafa dönmelisiniz?

Yan yatarken özellikle sol tarafı seçmek, mide asidinin yukarı kaçmasını zorlaştırdığı için ekşime ve yanmalara çok iyi geliyor. Sağ tarafa dönmek ise bazı kişilerde bu rahatsızlık hissini gereksiz yere artırabiliyor.

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Sabah tutulmalarının asıl sorumlusu bütün gece tek omuza yüklenmek

Yan yatmanın da bir bedeli var; bütün gece tek bir omuzun üzerine yüklenmek sabahları eklemlerde uyuşukluğa yol açabiliyor. Başın açısı bozulduğu için boyun kasları gece boyu boş yere yoruluyor.

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Yüzüstü yatıyorsanız bel ağrısına davetiye çıkarıyorsunuz!

Eğer sabahları sürekli bel ağrısıyla uyanıyorsanız sebebi yüzüstü yatmanız olabilir. Özellikle yumuşak bir yatağınız varsa bu pozisyon belinize gece boyu çok ciddi bir baskı yapıyor.

Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Bütün bu çalışmalara rağmen uzmanlar herkes için geçerli tek bir doğru pozisyon olmadığını söylüyor. Eğer sabahları dinlenmiş ve enerjik uyanıyorsanız, yıllardır alıştığınız o rahat duruşu hiç bozmanıza gerek yok.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA