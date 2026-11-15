Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Kimimiz dizlerimizi karnımıza çeker, kimimiz de yatağın ortasına boylu boyunca uzanırız. Sadece daha rahat uyumak için aldığımız bu şekil, aslında sabahki halimizden tutun da insanlara nasıl yaklaştığımıza kadar hakkımızda epey şey söylüyor.