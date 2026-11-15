Sağa mı, sola mı dönerek uyuyorsunuz? Aradaki fark düşündüğünüzden büyük!

Yatağa yattığımızda hiç düşünmeden aldığımız o ilk pozisyon, genelde çocukluğumuzdan kalma masum bir alışkanlıktır. Araştırmacılara göre gece boyunca sürdürdüğümüz bu duruş, aslında iç dünyamızdan ufak izler taşıyor.
Yan yatıp kollarını yastığa veya yatağa doğru uzatmayı sevenlerin daha farklı bir yapısı var. Bu duruşu tercih edenlerin sosyal hayata açık olduğu ama insanlara karşı her zaman içten içe bir şüphe taşıdığı belirtiliyor.
Yüzüstü yatıp yastığa iyice sarılmadan uykuya dalamayanlar genelde oldukça sosyal ve dışa dönük kişiler oluyor. Ancak araştırmalar, bu kişilerin eleştiriye karşı sandıklarından daha alıngan olabildiğini gösteriyor.
Kollarını serbest bırakıp sırt üstü yatanlar, ağırlığı yatağa eşit dağıtarak dinlenmeyi seviyor. Yüzleri yastığa sürtünmediği için bu pozisyonu tercih edenler genellikle rahatına düşkün ve cilt bakımına özen gösteren kişiler oluyor.
İşin bedensel boyutuna gelince uzmanlar genellikle yan yatmayı tavsiye ediyor. Bu yatış şekli hem nefes almayı epey kolaylaştırıyor hem de gece boyu horlamayı büyük ölçüde azaltıyor.
Yan yatarken özellikle sol tarafı seçmek, mide asidinin yukarı kaçmasını zorlaştırdığı için ekşime ve yanmalara çok iyi geliyor. Sağ tarafa dönmek ise bazı kişilerde bu rahatsızlık hissini gereksiz yere artırabiliyor.
Yan yatmanın da bir bedeli var; bütün gece tek bir omuzun üzerine yüklenmek sabahları eklemlerde uyuşukluğa yol açabiliyor. Başın açısı bozulduğu için boyun kasları gece boyu boş yere yoruluyor.
Eğer sabahları sürekli bel ağrısıyla uyanıyorsanız sebebi yüzüstü yatmanız olabilir. Özellikle yumuşak bir yatağınız varsa bu pozisyon belinize gece boyu çok ciddi bir baskı yapıyor.