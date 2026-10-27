Sağanak alarmı

Meteoroloji'den bu hafta için peş peşe alarm verildi. İstanbul, İzmir, Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar bir anda 15 derecelere kadar düşecek. Yetkililer sel ve su baskını riskine karşı uyardı. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak gök gürültülü sağanak beklenirken, İstanbul dahil bazı bölgelerde bugün kuvvetli yağışın etkili olacağı, batı kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların etkili olacağını söyleyerek Muğla ve Aydın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini, saatte 70 km hızla rüzgâr eseceğini bildirdi. Macit, "İstanbul'da salı günü (bugün) beklediğimiz yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Hava sıcaklığı da düşecek" dedi. Ankara'da salı gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Macit, İzmir'de ise özellikle güney ilçelerinde gök gürültülü sağanağın perşembe gününe kadar etkiliği olacağını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör