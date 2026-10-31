Sağanak bu kez Doğu’yu vurdu

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve güney kesimlerinde etkili olan yağışlar bu kez Doğu'da su baskınlarına neden oldu. Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları, bir evi bastı. Kısa sürede suyla dolan evde bulunan 2 yaşlı kadın dışarı çıkamayarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, eve girişin güç olması üzerine kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, pencere korkuluklarını sökerek yaşlı kadınlara ulaştı.

21 İL İÇİN ALARM VERİLDİ

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu. Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı su altında kaldı. Sabah saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış kentin dört biryanında hayatı olumsuz etkilerken, ara ve ana caddeler ile sokaklar sular altında kaldı. Birçok noktada su baskınları yaşanırken, su tahliyesinin yetersiz kaldığı noktalarda araçlar ilerleyemedi. Bu noktalardan biri de Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı oldu. Mezarlık içerisinde su tahliyesi sağlayan giderlerin aşırı yağışa yetersiz kalması nedeni ile oluşan su baskını sırasında onlarca kabir su altında kaldı. Elazığ'da etkili olan sağanak sonrası üzüm bağlarıyla tanınan Kıraç ve Hoş köylerinde dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Taşkın sonrası üzüm bağlarında henüz hasat edilmeyen ürünler de zarar gördü.

Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) harekete geçti. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 21 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak yağışların bazı noktalarda şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin uyarı listesinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yanı sıra Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkâri, Malatya, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Batman, Şırnak ve Kilis yer aldı. Bu illerde yaşayan vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

RÜZGÂRIN HIZI 60 KM

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgâr da etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı uyarı yapıldı.