Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış İstanbul ve Marmara'da hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul Anadolu yakasında şiddetli yağmur nedeniyle alt katlara su bastı, araçlar sürüklendi, yollarda çökmeler yaşandı.

Şile'de Ovacık ve İmrandere arasındaki bölgelerde sel meydana geldi. Sel suları yolları tahrip ederken, ormanlık alandan koparak gelen ağaç parçaları, taşlar ve çamur bazı yolları ulaşıma kapattı. Bölgede ev ve bahçelerde hasar meydana gelirken, Ovacık civarında bulunan bir araç da sel sularına kapılarak sürüklendi.

Bölgede sel sularının yol ve çevresinde hasara neden olduğu, bazı yolların taş, çamur ve ağaç parçalarıyla kaplandığı görüldü.

Tuzla'ya bağlı Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi'nde biriken suda ilerlemeye çalışan 2 servis minibüsü ve 2 otomobil yolda kaldı. Cadde trafik akışına tamamen kapanırken, 2 servis minibüsünde toplam 41 personel servis şoförleri tarafından tahliye edildi. Servis minibüsleri ve otomobillerde sudan kaynaklı hasarlar oluştu.



18 İLE SARI KOD UYARISI

Meteorolojiden bugün 18 il için "sarı" kodlu uyarı verdi. Adıyaman, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya, Mardin, Tunceli, Batman, Antalya, Bingöl, Denizli, Elazığ, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ve Muğla'da etkili olacak yağış nedeniyle de "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör