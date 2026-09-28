Sağanak megakent İstanbul’u esir aldı! Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

BAZI EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.