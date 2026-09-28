Sağanak megakent İstanbul’u esir aldı! Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.
BAZI EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.
Sultangazi ilçesinde yağış nedeniyle bir binanın bodrum katındaki daire su altında kaldı.
SULTANGAZİ'DE BİR DAİREDE HASAR OLUŞTU
Gazi Mahallesi 1043. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi sağanak sonrası su bastı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, dairedeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Su baskını nedeniyle dairede hasar oluştu.