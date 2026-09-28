Haberler Yaşam Haberleri Sağanak megakent İstanbul'u esir aldı! Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı
Giriş Tarihi: 28.09.2026 18:54 Son Güncelleme: 28.09.2026 19:01

Sağanak megakent İstanbul'u esir aldı! Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

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AA Yaşam
Sağanak megakent İstanbul’u esir aldı! Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

BAZI EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Sultangazi ilçesinde yağış nedeniyle bir binanın bodrum katındaki daire su altında kaldı.

SULTANGAZİ'DE BİR DAİREDE HASAR OLUŞTU

Gazi Mahallesi 1043. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi sağanak sonrası su bastı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, dairedeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Su baskını nedeniyle dairede hasar oluştu.

Fatih'te Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesi'nde, şiddetli rüzgar, kaldırımdaki bir ağacın kökünden kaymasına neden oldu.

YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ MEYDANA GELDİ

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi meydana geldi.

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Bahçelievler'de Şehit Selim Ayaydın Caddesi ile Fuat Paşa Sokak'ta ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #SAĞANAK

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Sağanak megakent İstanbul'u esir aldı! Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı
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