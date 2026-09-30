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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Sağanak ve fırtına kapıda

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Sağanak ve fırtına kapıda
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde, Batı Karadeniz'de ise yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Anadolu yakasında yağışların kuvvetli olabileceği belirtildi. Marmara ve Ege'de ise rüzgâr, 40-70 kilometre/saat seviyesine ulaşacak.
#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #EGE #MARMARA
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Sağanak ve fırtına kapıda
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