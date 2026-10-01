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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Sağanak ve fırtına kapıda

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Sağanak ve fırtına kapıda
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Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile bazı illerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz'de rüzgârın 70 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Sıcaklıklar 1 ila 3 derece düşecek. Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Bölge genelinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kuzeydoğu kesimler ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.
#BURSA #BALIKESİR #ÇANAKKALE #MARMARA #DOĞU KARADENİZ
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