Sağanak vurdu hortum devirdi

Sağanak yağış ve fırtına, İç Anadolu Bölgesi ve çevresinde etkili oldu. Sivas'ta etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken yollar suyla doldu, bazı sokaklarda çamur birikintileri oluştu. Önceki gün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Bingöl Köyü'nde tarla dönüşünde, traktörleri arızalanınca mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan ve Çat ormanlarında etkili olan hortum çok sayıda ağacı devirdi. Mesire alanın da bulunduğu ormanda hortum sırasında kimsenin olmaması nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Depremden bu yana defalarca su altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'na yeniden su birikti. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, yağış sonrası oluşan sel bazı köylerde yollara ve tarım arazilerine zarar verdi. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, tarım arazileri zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu. Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki kuvvetli sağanak ve sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray karayolu, göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yol bir süre trafiğe kapandı.Van, Şanlıurfa ve Malatya'da da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, tarım alanları da zarar gördü. Elazığ'da etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınada bir evin istinat duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda, otomobilde hasar oluştu. Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi bugün öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene, Saray, Kapaklı, Çerkezköy çevreleri) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.