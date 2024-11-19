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Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:21 Son Güncelleme: 19.11.2024 14:23

Sağanak yağış yolları kapadı

Rize’de önceki akşam başlayan sağanak yağmur nedeniyle 6 ilçede ve 21 köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir çok yol ulaşıma kapandı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Sağanak yağış yolları kapadı

Rize'de önceki akşam başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Çayeli ilçesinde bir evin arkasından gelen heyelan bir kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Rize merkezde Pazar ilçesinde 8, Merkez ilçesinde 5, Çayeli ve Ardeşen ilçelerinde 3, Fındıklı ve İyidere ilçelerinde 1'er olmak üzere toplam 21 köy yolunda heyelan meydana geldi.

Özel idare ekipleri köy yollarında heyelanlarla kapanan yollarda temizlik çalışması sürdürüyor. Yekililer tarafından yağışların devam etmesi ile birlikte vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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Sağanak yağış yolları kapadı
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