Sağanak yağışlar barajları doldurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen hafta etkili olan yağışlar barajlarda su seviyesini yükseltti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14.37 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38.06 olan ortalama doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 52.43 olarak kaydedildi. Barajların doluluk oranları, Istrancalar'da yüzde 70.48, Terkos'ta yüzde 36.67, Sazlıdere'de yüzde 30.95, Alibey'de yüzde 75.03, Büyükçekmece'de yüzde 30.18, Ömerli'de yüzde 66.62, Darlık'ta yüzde 75.75, Elmalı'da yüzde 77.48 olarak ölçüldü. Melen'den 451.54 milyon, Yeşilçay'dan da 120.58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572.12 milyon metreküp su alındı.

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