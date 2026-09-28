Sağanak yağmur toprak kaymasına yol açtı! Bir binada 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi

Toprak kayma olayı Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanağın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi.

TOPRAK KAYMASI SONUCU BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti. Bir süre inceleme yapan ekipler, kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tahliye etti. Toprağın kaydığı alanda ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti. Otoyolda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyretti. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde trafik yoğunluğu gerçekleşti. Mecidiyeköy'de yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu çift yönlü etkili oldu. TEM Otoyolu Bahçeşehir, Saadetdere ve Beylikdüzü'nde trafik ağır seyretti. Öte yandan tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerine gelen vatandaşlar araçlara binmek için sıra bekledi.

TELEFERİK SEFERİ YAPILAMADI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." ifadesi kullanıldı. Trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 72'ye kadar çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü.

HAFTA BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Metoroloji Müdürlügü verilerine göre sağanak yağışın haftasonuna kadar ara ara etkili olarak devam edeceği vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.