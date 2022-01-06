Sağlığı Hizmetleri Ekipleri Barış Pınarı Bölgesinde

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı birimi ve Bulaşıcı Hastalıklar birimlerince Barış Pınarı Bölgesindeki Leishmania (şark çıbanı) vakalarını araştırmak ve alınacak önlemlere ilişkin saha araştırması yapıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üys. Abdullah Solmaz ve Suriye Görev Gücü Başkanı Dr. M. Abdulkadir Kısmet ile Resulayn Bölgesinden sorumlu Vali Yard Muhammed Usame Soysal' a yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapılarak "Resulayn bölgesinde 2021 yılında artan Şark Çıbanı olguları konusunda durum tespiti ve öneriler" konulu rapor verildi.