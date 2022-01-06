Haberler Yaşam Haberleri Sağlığı Hizmetleri Ekipleri Barış Pınarı Bölgesinde
Giriş Tarihi: 6.1.2022 14:20 Son Güncelleme: 6.1.2022 14:24

Sağlığı Hizmetleri Ekipleri Barış Pınarı Bölgesinde

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sağlığı Hizmetleri Ekipleri Barış Pınarı Bölgesinde

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde Leishmania (Şark Çıbanı) vakalarına ilişkin saha çalışması yaptı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı birimi ve Bulaşıcı Hastalıklar birimlerince Barış Pınarı Bölgesindeki Leishmania (şark çıbanı) vakalarını araştırmak ve alınacak önlemlere ilişkin saha araştırması yapıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üys. Abdullah Solmaz ve Suriye Görev Gücü Başkanı Dr. M. Abdulkadir Kısmet ile Resulayn Bölgesinden sorumlu Vali Yard Muhammed Usame Soysal' a yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapılarak "Resulayn bölgesinde 2021 yılında artan Şark Çıbanı olguları konusunda durum tespiti ve öneriler" konulu rapor verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
Son dakika: Eyüpsultan'ta İETT otobüsü durağa daldı! Yaralılar var
SON DAKİKA | Bitcoin ve Ethereum çakıldı! Kripto paralar neden düştü?
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın gurur gözyaşları: Oyunda biz de varız...
Başkan Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi! Kritik görüşmede 3 önemli mesaj
Mansur Yavaş'tan torpil rezaleti! Liyakat bunun neresinde?
SON DAKİKA | Market ve mağazalarda artık zorunlu oldu! Milyonları ilgilendiren düzenleme geldi
Son dakika: Ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti! Boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu
Son dakika | Millete ana avrat küfreden İYİ Partili başkana yakalama
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlığı Hizmetleri Ekipleri Barış Pınarı Bölgesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA