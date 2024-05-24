Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci: Sağlık sistemimizi daha ileri taşıyoruz!

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, "Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri" temalı 9. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi'ne katıldı. Doç. Dr. Şuayıp Birinci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sağlığın geleceğini ele aldıklarını vurguladı. Sağlık alanında yapılması planlanan gelişmeleri aktaran Doç. Dr. Birinci, önemli açıklamalar yaptı.

2050 yılına kadar dünyanın yıllık sağlık harcamasının 15 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyleyen Doç. Dr. Birinci, "Yaşlanan nüfus ve artan kronik hastalıklar, sağlık harcamalarını ciddi şekilde etkiliyor. Her yeni kronik hastalık, kişi başı sağlık harcamasını 2 kat arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili de açıklama yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci "Yeni bulaşıcı hastalıklarının %75'i hayvan kökenlidir. Bugün hava kirliliğinden 4,2 milyon insan hayatını kaybederken, gelecekte doğan her çocuğun iklim krizinden daha fazla etkilenmesi kaçınılmazdır. İnsan, çevre ve hayvan sağlığını bir bütün olarak ele alarak, sürdürülebilir çözümler geliştirmeliyiz" açıklamasını yaptı.

Sözlerine sağlıkta dijital dönüşümle devam eden Doç. Dr. Birinci "Sağlıkta dijital dönüşüm, sağlık okuryazarlığını arttırarak hasta ve hekim arasındaki bilgi asimetrisini azalttı. e-Nabız, vatandaşımız tarafından %82 oranında benimsendi. Vatandaşın dijital sağlık sistemlerine entegrasyonunda nüfus ölçeğine göre Avrupa lideriyiz. Sağlık sistemimizi daha ileri taşıyarak, entegre bir sağlık sistemi inşa etmek için çalışıyoruz" dedi.