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Giriş Tarihi: 14.9.2023 21:08 Son Güncelleme: 14.9.2023 21:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı uygulamasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan grip aşısı uygulamasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından grip aşısı takvimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca şunları ifade etti:

15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması, normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir.

Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı uygulamasına ilişkin açıklama
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