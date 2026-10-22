Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Singapur’da resmi temaslarda bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ilk olarak Singapur Sağlık Bakanı ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Koordinatör Bakan Ong Ye Kung ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede dijital dönüşümden tıbbi cihaz üretimine, halk sağlığı politikalarından yenilikçi sağlık teknolojilerine kadar birçok konu ele alınırken sağlık teknolojileri alanındaki ortaklıkların geliştirilmesi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması değerlendirildi. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli doğrultusunda atılan adımları da mevkidaşıyla paylaştı.

GlaxoSmithKline'ın (GSK) Singapur'daki ilaç ve aşı üretim tesislerinde yetkililerle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, burada ilaç ve aşı geliştirme, üretim ve tedarikine yönelik faaliyetler hakkında bilgi alarak iki ülke arasındaki ortaklıkların geliştirilmesine yönelik konuları değerlendirdi.

Bakan Kemal Memişoğlu, daha sonra Singapur İleri Hücresel Tedavi ve Araştırma Enstitüsüne (ACTRIS) giderek hücresel tedaviler ve gen tedavileri alanında yürütülen çalışmaları inceledi. Ziyarette hücresel tedaviler alanındaki araştırmalar ve yeni nesil tedavi yöntemleri hakkında yetkililerden bilgi alındı ve CAR-T hücre tedavileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Singapur programı kapsamında Ulusal Üniversite Hastanesini (NUH) de ziyaret ederek hastanenin wellness hizmetleri üzerine gerçekleştirilen sunumu dinledi ve bu alanda yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör