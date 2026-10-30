Sağlık Bakanlığı 2026 atama kurası takvimi açıklandı: Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman bitiyor?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen sağlık çalışanları için yeni atama süreci başladı. Bakanlığın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasına ilişkin duyurusu Resmî Gazete'de yayımlanırken başvuru ve yerleştirme takvimi de netleşti. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için adaylar başvurularını EKİP sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Sağlık Bakanlığının yayımladığı ilana göre 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları 30 Ekim 2026 tarihinde başladı. Adaylar, elektronik başvurularını 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00'e kadar tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.
Atama kurası kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. İlanda yer alan sağlık meslek grupları şöyle:
Uzman tabip
Tabip
Uzman diş tabibi
Diş tabibi
Uzman eczacı
Eczacı
İlk defa atanacak adayların yanı sıra yeniden atama talebinde bulunanlar da ilan kapsamında başvuru yapabilecek. Meslek gruplarına göre başvuru ve yerleştirme şartları farklılık gösterebilecek.
Başvuruların tamamlanmasının ardından ÖSYM veya başka bir kurum yerine Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek değerlendirme süreci kapsamında kura ön sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçlara ilişkin duyuruları Bakanlığın resmi kanalları üzerinden takip edebilecek. İtirazların değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin yerleştirme kurası gerçekleştirilecek.
2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Yerleştirmeler kura yöntemiyle yapılırken eczacı kadrolarında iki ayrı yerleştirme uygulanacak. Ayrıca ilan kapsamında bazı kadrolar için puanlı kura sistemi kullanılacak
Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde ilgili kurumlara ulaştırması gerekiyor. Buna göre atamaya esas belgelerin teslimi için son tarih 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi. Adayların herhangi bir hak kaybı yaşamamak için belge teslim tarihini ve başvuru şartlarını dikkate alması gerekiyor.