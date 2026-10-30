Sağlık Bakanlığı 2026 atama kurası takvimi açıklandı: Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman bitiyor?

ATAMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ NE ZAMAN TESLİM EDECEK?

Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde ilgili kurumlara ulaştırması gerekiyor. Buna göre atamaya esas belgelerin teslimi için son tarih 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi. Adayların herhangi bir hak kaybı yaşamamak için belge teslim tarihini ve başvuru şartlarını dikkate alması gerekiyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör