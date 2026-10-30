Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı 2026 atama kurası takvimi açıklandı: Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 30.10.2026 06:45 Son Güncelleme: 30.10.2026 07:16

Sağlık Bakanlığı 2026 atama kurası takvimi açıklandı: Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman bitiyor?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanını Resmî Gazete'de yayımladı. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarını kapsayan alımlarda başvurular 5 Kasım 2026'da sona erecek. Adayların merakla beklediği atama kurası ise 26 Kasım'da yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 2026 atama kurası takvimi açıklandı: Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman bitiyor?
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen sağlık çalışanları için yeni atama süreci başladı. Bakanlığın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasına ilişkin duyurusu Resmî Gazete'de yayımlanırken başvuru ve yerleştirme takvimi de netleşti. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için adaylar başvurularını EKİP sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının yayımladığı ilana göre 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları 30 Ekim 2026 tarihinde başladı. Adaylar, elektronik başvurularını 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00'e kadar tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.

HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILACAK?

Atama kurası kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. İlanda yer alan sağlık meslek grupları şöyle:

Uzman tabip

Tabip

Uzman diş tabibi

Diş tabibi

Uzman eczacı

Eczacı

İlk defa atanacak adayların yanı sıra yeniden atama talebinde bulunanlar da ilan kapsamında başvuru yapabilecek. Meslek gruplarına göre başvuru ve yerleştirme şartları farklılık gösterebilecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından ÖSYM veya başka bir kurum yerine Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek değerlendirme süreci kapsamında kura ön sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçlara ilişkin duyuruları Bakanlığın resmi kanalları üzerinden takip edebilecek. İtirazların değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin yerleştirme kurası gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Yerleştirmeler kura yöntemiyle yapılırken eczacı kadrolarında iki ayrı yerleştirme uygulanacak. Ayrıca ilan kapsamında bazı kadrolar için puanlı kura sistemi kullanılacak

ATAMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ NE ZAMAN TESLİM EDECEK?

Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde ilgili kurumlara ulaştırması gerekiyor. Buna göre atamaya esas belgelerin teslimi için son tarih 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi. Adayların herhangi bir hak kaybı yaşamamak için belge teslim tarihini ve başvuru şartlarını dikkate alması gerekiyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Sağlık Bakanlığı 2026 atama kurası takvimi açıklandı: Sağlık Bakanlığı kura başvuruları ne zaman bitiyor?
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