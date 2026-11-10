Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem atama kurası ne zaman? İlk defa ve yeniden atama kurası takvimi

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, yhgm.saglik.gov.tr adresinden yerleşenler listesine ulaşarak isimlerini kontrol edebilecek. Bir kadroya yerleşmeye hak kazananların ise atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde ilgili kuruma ulaştırması gerekecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör