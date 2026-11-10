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Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:26

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem atama kurası ne zaman? İlk defa ve yeniden atama kurası takvimi

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında başvuru süreci sona erdi. Hekim, diş hekimi ve eczacıların katıldığı yerleştirme sürecinde adaylar, şimdi kura çekimine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacağı atama sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem atama kurası ne zaman? İlk defa ve yeniden atama kurası takvimi
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Sağlık Bakanlığı'nın atama sürecinde adayların tercih işlemleri tamamlanırken kura aşaması da geride kaldı. İlk kez atanmak veya yeniden göreve başlamak isteyen sağlık personelinin yerleştirme işlemleri EKİP sistemi üzerinden yürütüldü. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştirme durumlarını takip etmeye başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası gerçekleştirildi. Noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılan kura çekiminin ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarını Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 3. DÖNEM ATAMA KURASI TAKVİMİ

İşlemler şu takvim doğrultusunda yürütülecek:

30 Ekim - 5 Kasım 2026: EKİP üzerinden başvuruların alınması (Saat 18.00'e kadar)

19 Kasım 2026: Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması

19 - 20 Kasım 2026: Başvurusu reddedilen adayların itiraz süresi (Saat 18.00'e kadar)

25 Kasım 2026: İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi

26 Kasım 2026: Atama kurasının yapılması

11 Aralık 2026: Atamaya esas belgelerin son teslim tarihi (Saat 18.00'e kadar)

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, yhgm.saglik.gov.tr adresinden yerleşenler listesine ulaşarak isimlerini kontrol edebilecek. Bir kadroya yerleşmeye hak kazananların ise atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde ilgili kuruma ulaştırması gerekecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem atama kurası ne zaman? İlk defa ve yeniden atama kurası takvimi
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