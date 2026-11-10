Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem atama kurası ne zaman? İlk defa ve yeniden atama kurası takvimi

Sağlık Bakanlığı'nın atama sürecinde adayların tercih işlemleri tamamlanırken kura aşaması da geride kaldı. İlk kez atanmak veya yeniden göreve başlamak isteyen sağlık personelinin yerleştirme işlemleri EKİP sistemi üzerinden yürütüldü. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştirme durumlarını takip etmeye başladı.
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası gerçekleştirildi. Noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılan kura çekiminin ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarını Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden takip edebilecek.
İşlemler şu takvim doğrultusunda yürütülecek:
30 Ekim - 5 Kasım 2026: EKİP üzerinden başvuruların alınması (Saat 18.00'e kadar)
19 Kasım 2026: Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması
19 - 20 Kasım 2026: Başvurusu reddedilen adayların itiraz süresi (Saat 18.00'e kadar)
25 Kasım 2026: İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
26 Kasım 2026: Atama kurasının yapılması
11 Aralık 2026: Atamaya esas belgelerin son teslim tarihi (Saat 18.00'e kadar)
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, yhgm.saglik.gov.tr adresinden yerleşenler listesine ulaşarak isimlerini kontrol edebilecek. Bir kadroya yerleşmeye hak kazananların ise atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde ilgili kuruma ulaştırması gerekecek.