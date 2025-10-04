Sağlık Bakanlığı 2753 işçi alımı yapacak! 18 bin personel alımında 2. etap: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı duyurusu, iş arayan vatandaşların gündeminde. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımları, binlerce aday için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, hangi kadrolarda alım gerçekleştirilecek? İşte Sağlık Bakanlığı 2753 işçi alımı başvuru ekranı erişime açıldı mı sorusunun yanıtı!