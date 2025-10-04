Sağlık Bakanlığı 2753 işçi alımı yapacak! 18 bin personel alımında 2. etap: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı duyurusu, iş arayan vatandaşların gündeminde. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımları, binlerce aday için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, hangi kadrolarda alım gerçekleştirilecek? İşte Sağlık Bakanlığı 2753 işçi alımı başvuru ekranı erişime açıldı mı sorusunun yanıtı!
Sağlık Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Alımların bir kısmı ÖSYM üzerinden açılan KPSS 2025/5 tercihleri ile gerçekleşirken bir kısmı da İŞKUR üzerinden açılacak işçi ilanlarına yönelik olacak.
İşçi statüsündeki alımlar için başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Adayların İŞKUR e-şube girişi yaparak ilanlara ulaşmaları ve online şekilde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bakan Memişoğlu Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ilanlarının önümüzdeki günlerde yayımlanacağını aktardı.
Adaylar, İŞKUR resmi sitesi üzerinden giriş yaparak "Sağlık Bakanlığı işçi alımı" ilanlarını görüntüleyebilecek. İlanlara başvuru yapmak için e-Devlet üzerinden doğrulama yapılması ve başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekecek.
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na göre işlemlerini gerçekleştiriyor.
Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.