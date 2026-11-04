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Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:02

Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2026 kura takvimi açıklandı!

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru süresinde sona yaklaşıldı. Hekim, diş hekimi ve eczacıların kadro tercihlerini tamamlayacağı süreçte, kura çekiminin yapılacağı tarih ve başvuru işlemlerinin son günü de belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi?

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Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2026 kura takvimi açıklandı!
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İlk defa atanacak veya yeniden kamu görevine dönmek isteyen sağlık çalışanları, EKİP sistemi üzerinden tercihlerini belirlenen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Bakanlığın yayımladığı takvimde başvuru süresinin yanı sıra kura çekimi ve sonuçların ilanına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacak kura çekiminin yeri ve saati, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Henüz tercihlerini tamamlamayan adaylar, 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Belirlenen sürenin ardından yeni başvuru alınmayacağı için adayların tercihlerini son saate bırakmadan kesinleştirmesi gerekiyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı'nın Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Adayların ekip.saglik.gov.tr adresine giriş yaparak başvuru formunu doldurması ve ilan edilen boş kadrolar arasından tercihlerini belirlemesi gerekiyor. En fazla 10 tercih yapılabilecek kurada, başvuru formunun kesinleştirilmesi zorunlu tutuluyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 3. DÖNEM ATAMA KURASI TAKVİMİ

İşlemler şu takvim doğrultusunda yürütülecek:

30 Ekim - 5 Kasım 2026: EKİP üzerinden başvuruların alınması (Saat 18.00'e kadar)

19 Kasım 2026: Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması

19 - 20 Kasım 2026: Başvurusu reddedilen adayların itiraz süresi (Saat 18.00'e kadar)

25 Kasım 2026: İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi

26 Kasım 2026: Atama kurasının yapılması

11 Aralık 2026: Atamaya esas belgelerin son teslim tarihi (Saat 18.00'e kadar)

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, yhgm.saglik.gov.tr adresinden yerleşenler listesine ulaşarak isimlerini kontrol edebilecek. Bir kadroya yerleşmeye hak kazananların ise atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde ilgili kuruma ulaştırması gerekecek.

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