Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası ne zaman yapılacak, başvurular bitti mi? 2026 kura takvimi açıklandı!

İlk defa atanacak veya yeniden kamu görevine dönmek isteyen sağlık çalışanları, EKİP sistemi üzerinden tercihlerini belirlenen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Bakanlığın yayımladığı takvimde başvuru süresinin yanı sıra kura çekimi ve sonuçların ilanına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.