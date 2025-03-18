Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alacak! 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, genç Cumhuriyetimizin büyümesi ve güçlenmesinde de hep en önde yer almışlardır. Son olarak, COVID-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safında yine sağlık çalışanlarımız bulunuyordu. Hocasından doktoruna, hemşiresinden teknik personeline kadar sağlık ordumuzun tüm neferlerinin gayreti ve özverisi, hem salgın sürecinde hem de 6 Şubat depremlerinde milletçe hepimizin şahit olduğu bir destan olmuştur.