Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alacak! 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Başkan Erdoğan'ın 'sağlık teşkilatımızı yeni personelle daha da güçlendireceğiz' diyerek müjdeyi verdi. Şimdi, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru detayları bekleniyor!
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALACAK!
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "Sağlık Çalışanları ile İftar Programı"na katılan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi:
"Son 22 yılda sağlık alanında ne yaptıysak, sağlık çalışanlarımızla dayanışma içinde yaptık. Neyi başardıysak, hekimlerimizle, hemşirelerimizle, sağlık çalışanlarımızla omuz omuza vererek başardık. Sağlık camiamızın merakla beklediği önemli bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum: 2025 yılı içinde, sağlık teşkilatımızı 37 bini hekim dışı olmak üzere yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun."
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, genç Cumhuriyetimizin büyümesi ve güçlenmesinde de hep en önde yer almışlardır. Son olarak, COVID-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safında yine sağlık çalışanlarımız bulunuyordu. Hocasından doktoruna, hemşiresinden teknik personeline kadar sağlık ordumuzun tüm neferlerinin gayreti ve özverisi, hem salgın sürecinde hem de 6 Şubat depremlerinde milletçe hepimizin şahit olduğu bir destan olmuştur.
Günlerce, hatta haftalarca evlerinden, evlatlarından uzak kalan; bir cana şifa olmak için gerektiğinde kendi canını tehlikeye atan hekim olmanın, sağlık çalışanı olmanın omuzlarına yüklediği ağır mesuliyetle ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutamayız.