Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı hangi tarihte yapılacak? 38 bin kişilik alımda son durum!

17 Ekim'de yapılan istihdam açıklaması, sağlık alanında kamuya atanmayı bekleyen adaylar için yeni bir yerleştirme sürecinin habercisi oldu. Adayların hangi başvuru sistemi üzerinden işlem yapacağı ve tercihlerin nasıl alınacağı ise resmi duyuruyla açıklığa kavuşacak.