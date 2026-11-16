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Giriş Tarihi: 16.11.2026 12:43

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı hangi tarihte yapılacak? 38 bin kişilik alımda son durum!

Sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce aday, 38 bin kişilik hekim dışı personel alımına ilişkin gelişmelere odaklandı. Yeni istihdam sürecine ilişkin başvuru takvimi, kadro dağılımı ve alım şartları için Sağlık Bakanlığı'nın yayımlayacağı ilan bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı hangi tarihte yapılacak? İşte, son durum...

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Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı hangi tarihte yapılacak? 38 bin kişilik alımda son durum!
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17 Ekim'de yapılan istihdam açıklaması, sağlık alanında kamuya atanmayı bekleyen adaylar için yeni bir yerleştirme sürecinin habercisi oldu. Adayların hangi başvuru sistemi üzerinden işlem yapacağı ve tercihlerin nasıl alınacağı ise resmi duyuruyla açıklığa kavuşacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi'nde düzenlenen törende sağlık alanındaki yeni istihdam planını duyurdu. Açıklamada, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde yayımlayacağı duyuruyla takvimin belirlenmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Yeni alımın hekim dışı sağlık personelini kapsayacağı açıklandı. Bununla birlikte hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni ve diğer meslek gruplarına kaç kişilik kontenjan ayrılacağına ilişkin ayrıntılı bir liste henüz paylaşılmadı.

İl ve kurum bazındaki ihtiyaçların, kadro unvanlarının ve kontenjan sayılarının resmi ilanla duyurulması bekleniyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

38 bin kişilik alım için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar henüz kesinleşmedi. Başvuru yapabilecek öğrenim düzeyleri, mezuniyet bölümleri, yaş veya sertifika gibi özel koşulların bulunup bulunmadığı yayımlanacak kılavuzla açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI KPSS İLE Mİ YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın geçmiş dönemlerdeki bazı sözleşmeli personel alımlarında KPSS puanı esas alınarak ÖSYM üzerinden tercih işlemleri gerçekleştirildi. Ancak açıklanan 38 bin kişilik istihdam için kullanılacak başvuru yöntemi ve KPSS koşulları henüz resmi olarak duyurulmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Geçmiş yıllarda farklı personel grupları için ÖSYM, İŞKUR ve Bakanlığın ilgili sistemleri üzerinden işlemler yürütüldüğünden başvuru adresi, alımın kapsamına göre değişebiliyor.

Adaylar, Sağlık Bakanlığı'nın saglik.gov.tr ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yhgm.saglik.gov.tr adreslerinden yapılacak açıklamaları kontrol edebilir.

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