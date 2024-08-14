Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı!
Giriş Tarihi: 14.8.2024 13:08 Son Güncelleme: 14.8.2024 13:13

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı!

Sağlık Bakanlığı Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında alışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında göçük meydana geldiğini açıkladı. Olayda 15 işçi yaralanırken, 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı!

Sağlık Bakanlığı Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında alışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında göçük meydana geldiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır.13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.

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Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı!
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