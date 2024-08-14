Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı!

Sağlık Bakanlığı Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında alışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında göçük meydana geldiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır.13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) August 14, 2024
13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.…