SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI (esube.iskur.gov.tr) | Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı ilanını yayımladı. Başvurular başlamış olup, adaylar başvuru ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. Ayrıca başvuru şartları ve hangi kadrolara alım yapılacağı da detaylı bir şekilde açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru rehberi…
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 Çarşamba günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.
İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ