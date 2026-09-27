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Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:35

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için yeni duyuru beklenirken başvuru yapmayı planlayan adaylar gelecek açıklamaya odaklandı. Sürece ilişkin paylaşılacak takvimle beraber kadro ve branşlara dair ayrıntıların açıklanması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? İşte, son durum...

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
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Kamuda sağlık alanında görev almak isteyenler tarafından 2026 yılı personel alımları takip ediliyor. Önceki alımların ardından gözler yıl içinde yapılabilecek yeni personel alımına çevrilirken sayı, branş ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi yayımlanmadı. Bakanlığın hazırlıklarının tamamlanmasının ardından başvuru ve tercih tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, alımların eylül ayında gerçekleştirilen 2026 KPSS'nin ardından planlanacağını ve yıl sonunda personel alımı yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ KADRO DAĞILIMI

2026 yılı için daha önce 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu belirlendi.

Kadro dağılımı şöyle:

Uzman tabip: 22 bin 983

Tabip: 3 bin 652

Sağlık memuru: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık teknikeri: 1

Diyetisyen: 1

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni personel alımının başvuru şekli ve şartları henüz belli olmadı. Kadro için aranacak şartlar ve başvuru tarihleri yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.

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