SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Kamuda sağlık alanında görev almak isteyenler tarafından 2026 yılı personel alımları takip ediliyor. Önceki alımların ardından gözler yıl içinde yapılabilecek yeni personel alımına çevrilirken sayı, branş ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi yayımlanmadı. Bakanlığın hazırlıklarının tamamlanmasının ardından başvuru ve tercih tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, alımların eylül ayında gerçekleştirilen 2026 KPSS'nin ardından planlanacağını ve yıl sonunda personel alımı yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.