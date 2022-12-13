Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soruları binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere tercihler ÖSYM AİS ekranı üzerinden alındı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına yine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuç tarihi hakkında kurum tarafından bir açıklama gelmedi. İşte Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi verilmedi. Geçmiş yıllardaki tercih dönemleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Atama yapılacak Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."
Sözleşmeli personel pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle:
"Büro Personeli 400 (Lisans), İstatistikçi 38 (Lisans), Bilgisayar Mühendisi 70 (Lisans), Biyomedikal Mühendisi 116 (Lisans), Çevre Mühendisi 15 (Lisans), Elektrik/Elektronik Mühendisi 10 (Lisans), Endüstri Mühendisi 24 (Lisans), İnşaat Mühendisi 27 (Lisans), Şoför 483 (Ortaöğretim), Toplam: 700 (Linans), 483 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 1183."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.
Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"