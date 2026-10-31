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Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:29

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımında!

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı personel atamalarına ait yeni takvimi yayımlandı. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarını kapsayan 3. dönem atama kurasında başvuru tarihleri ve kadrolar ilan edildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular hangi tarihte sona erecek? İşte, kura tarihleri...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımında!
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Sağlık Bakanlığının yayımladığı kadro listesiyle birlikte adayların tercih yapabileceği görev yerleri belli oldu. Elektronik Kura İşlemleri Platformu (EKİP) üzerinden alınacak başvuruların ardından adayların belgeleri ve şartlara uygunlukları incelenecek. Yerleştirme işlemleri ise noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle tamamlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE SONA ERECEK?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru takvimi belli oldu. 30 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte sağlık meslek mensuplarının tercih yapabileceği kadrolar ve yerleştirme sürecinin ayrıntıları duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Ekim Cuma günü başladı ve 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de sona eriyor.

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Atama kurası kapsamında yer alan unvanlar şöyle:

Uzman tabip

Tabip

Uzman diş tabibi

Diş tabibi

Uzman eczacı

Eczacı

Adayların kendi unvanlarına uygun görev yerlerini ve varsa özel koşulları tercihlerini kesinleştirmeden önce incelemesi gerekiyor.

KADROLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, kendileri için açılan kadroları inceleyerek görev yapmak istedikleri kurumları tercih listelerine ekleyebilecek. Adaylara en fazla 10 tercih hakkı tanınırken genel kura seçeneği de sunuldu.

TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın ilan ettiği takvime göre başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım Perşembe günü EKİP üzerinden açıklanacak. Başvurusu uygun bulunmayan adaylara da itiraz hakkı tanınacak. Ret gerekçelerine ilişkin itirazlar 19-20 Kasım tarihlerinde, son gün saat 18.00'e kadar aynı sistem üzerinden yapılabilecek. İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçlar 25 Kasım'da ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları için yerleştirme kurası 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Adayların tercih ettikleri görev yerlerine yerleştirilmesi, noter tarafından bilgisayar ortamında yapılacak çekilişle belirlenecek.

Kuranın gerçekleştirileceği yer ve başlama saati ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacak. Çekiliş tamamlandığında görev yerlerine yerleşen adayların listeleri de aynı resmi kanaldan yayımlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONRASI BELGELER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Atamaya esas belgelerin son teslim tarihi 11 Aralık Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler belgelerini Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yerleşenler ise ilgili kuruma teslim etmesi gerekiyor. Diğer kamu kuruluşlarına atanan adaylar, evraklarını yerleştirildikleri kurumlara ulaştıracak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımında!
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