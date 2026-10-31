Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımında!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları için yerleştirme kurası 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Adayların tercih ettikleri görev yerlerine yerleştirilmesi, noter tarafından bilgisayar ortamında yapılacak çekilişle belirlenecek.

Kuranın gerçekleştirileceği yer ve başlama saati ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacak. Çekiliş tamamlandığında görev yerlerine yerleşen adayların listeleri de aynı resmi kanaldan yayımlanacak.