Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Gelişmeler: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklama ile başvuru takvimi netleşirken, 26 bin 673 personel alımı için gözler ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Memişoğlu katıldığı bir programda "2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı henüz netleşmedi. Ancak istihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin tahmini branş ve kadro dağılımı şu şekilde:
|Uzman Doktor
|22 bin 983
|Doktor
|3 bin 652
|Sağlık Teknikeri
|25
|Ebe
|9
|Hemşire
|2
|Diyetisyen
|1