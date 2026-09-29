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Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:36

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Gelişmeler: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı son gelişmeleri, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Hangi branşlardan kaç personel alınacağı ve ÖSYM başvuru şartı, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?" İşte detaylar...

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Gelişmeler: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklama ile başvuru takvimi netleşirken, 26 bin 673 personel alımı için gözler ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Memişoğlu katıldığı bir programda "2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsaması planlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile netleşecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı henüz netleşmedi. Ancak istihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin tahmini branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

Uzman Doktor 22 bin 983
Doktor 3 bin 652
Sağlık Teknikeri 25
Ebe 9
Hemşire 2
Diyetisyen 1
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Gelişmeler: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?
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