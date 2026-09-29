Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Gelişmeler: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklama ile başvuru takvimi netleşirken, 26 bin 673 personel alımı için gözler ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi.