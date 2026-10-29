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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Sağlık elçileri görev başında

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sağlık elçileri görev başında
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DİYARBAKIR Ali Kuşçu İlkokulu'nda "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi. Çocuklara erken yaşta sağlık bilinci kazandırmayı amaçlayan programda ilk yardım, UMKE, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, spor ve fiziksel aktivite konularında stantlar kuruldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda, uzman ekipler çocukların merak ettiği soruları yanıtladı. Ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin ardından öğrencilere "Sağlık Elçisi" rozetleri takıldı, diş fırçası ve macunu hediye edildi. Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları işbirliğiyle yürütülen programda, 14 bin öğrenciye ulaşıldı. İl Sağlık Müdürü Asiltürk, yıl sonuna kadar 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Asiltürk, sağlıklı bir toplumun temelinin çocukluk döneminde atıldığını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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