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Giriş Tarihi: 30.10.2026

Sağlık kabini kaçak hemşire ebe çıktı

Gaziantep’te, sağlık kabininde yaptırdığı iğne sonrası ölen 5 çocuk annesi Sultan Sever’le ilgili soruşturmada kabinin kaçak, iğneyi yapan çalışanın da hemşire değil ebe olduğu ortaya çıktı

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sağlık kabini kaçak hemşire ebe çıktı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Pazaryeri Sağlık Kabini'ne 30 Mayıs'ta öksürük şikâyetiyle başvuran 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Sultan Sever, kendisine yapılan iğnenin ardından fenalaştı. Durumu ağırlaşınca aynı kurumda iki kez daha iğne yapılan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sultan Sever'in ölümüne ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında yeni gelişme yaşandı. Kendisini hemşire olarak tanıtan ve iğneyi yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ayşe El H. tutuklanırken, işyeri sahibi Ömer A.'nın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayşe El H.'nin hemşire olmadığı, ebelik mezunu olduğu ve sağlık kabininin daha önce kaçak faaliyet nedeniyle mühürlendiği ortaya çıktı.
SABAH'a konuşan Sever'in oğlu Ali Sever, "Hemşire ilk iğneyi yapmadan önce işyeri sahibini arayarak hangi ilacı uygulayacağını sordu. İlk iğneden sonra durumu kötüleşince başka bir iğne yaptı. Ağzından köpük gelmeye, vücudu şişmeye başlayınca üçüncü kez iğne uyguladı" dedi.
Sanıkların "taksirle öldürme" suçu yerine "olası kastla öldürme" suçundan yargılanması gerektiğini belirten Sever, bu yönde yargılama yapılması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY
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Sağlık kabini kaçak hemşire ebe çıktı
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