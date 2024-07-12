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Giriş Tarihi: 12.7.2024 13:49

Sağlık Müdürü Nacar: Kulağımız muhtarlarımızda

Adana’da sağlık alanında yaptığı olumlu çalışmalar nedeniyle büyük sevgi kazanan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, muhtarların taleplerini dinledi. Vali Yavuz Selim Köşger, düzenlenen toplantıda, Yüreğir'de görev yapan muhtarların talep ve beklentilerini dinledi ve yapılması gerekenler istişare edildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sağlık Müdürü Nacar: Kulağımız muhtarlarımızda

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan Yüreğir İlçesi Muhtarlar Toplantısında muhtarlarımızın taleplerini dinledik, hizmetlerimizle ilgili olan konularda bilgiler verdik. Muhtarlarımızın taleplerini arkadaşlarımızla birlikte gayret gösterip çözüyoruz. Muhtarlarımız önemli çünkü vatandaşlarımız bizlere onlar vasıtasıyla ulaşıyor" dedi.

Muhtarlar ise İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar'dan memnun olduklarını ifade ederek, "Halil müdürümüz sağolsun mahallemizde sağlık alanında yardım isteyen vatandaşlarımız için ilettiğimiz taleplerimizi geri çevirmiyor. Sağlık Müdürlüğü ile ilgili taleplerimizin çözülüyor olması çok önemli Halil Nacar müdürümüze ve tüm ekibine yakın alakaları için teşekkür ederiz" dediler.

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Sağlık Müdürü Nacar: Kulağımız muhtarlarımızda
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