Sağlık teknisyenliğinden hayvancılığa

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü, toprağa emek veren, üretimi büyüten ve tarımın geleceğine katkı sunan kadınların emeğini bir kez daha gündeme taşıyor. Antalya'da yaşayan Arzu Gürcan da bu emeğin farklı bir hikâyesini yazıyor. Yıllarca sağlık sektöründe çalıştıktan sonra eşiyle birlikte hayvancılık ve tarımsal üretime yönelen Gürcan, Gazipaşa'daki Macar Çiftlik'te küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yanı sıra seracılık da yapıyor. Gürcan, hayvancılığa hiçbir deneyimi olmadan başladığını belirterek hayvanlarla kurduğu bağı ve üretim sürecinde öğrendiklerini SABAH'a anlattı.

KÜÇÜKBAŞLA BAŞLADI

8 ay öncesine kadar bambaşka bir hayat yaşayan Arzu Gürcan, 10 yıl boyunca bir Alman kliniğinde sağlık teknisyenliği yaptı. Hem kendisinin hem eşinin yoğun çalışma temposundan yorulup hayatlarını değiştirmeye karar verdiklerini anlattı. Eşinin daha önceden hobi olarak kurbanlık hayvan yetiştirdiğini ve kendilerine ait arazilerinin bulunduğunu belirten Gürcan, önce küçükbaş hayvancılıkla başladıklarını ardından üretimi büyükbaş hayvancılıkla genişlettiklerini söyledi.

10 DÖNÜM ARAZİDE

Yaklaşık 10 dönümlük arazide hayvancılık yapan aile, bunun yanında 20 dönümlük tarımsal üretim alanında da faaliyet gösteriyor. Çiftlikteki yaşamlarını sosyal medya üzerinden de paylaşan Gürcan, "Paylaşımlarımdan sonra birçok kadından, genç kızdan mesajlar aldım. Onlara ilham olmak benim için ayrı bir mutluluk ve gururdu. Kadın çiftçilerin sayısının daha da artmasını ve üretime kadın elinin daha çok değmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.