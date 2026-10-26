‘Sağlıklı bir gelecek için köye dönüş şart’

Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Bölümü'nden mezun olan Tuğçe Sarı (27), ailesiyle birlikte yaşadığı Eşme'ye bağlı Çaykışla köyünde hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Aynı zamanda vardiyalı olarak madende çalışan Sarı, mesaiye gitmeden önce hayvanlarının yemini veriyor, bakımını yapıyor. İşten döndüğünde ise yeniden ahırın yolunu tutuyor. Ailesiyle birlikte tütün de üreten Tuğçe Sarı, 20 ineğinin bakımını ve süt sağımını gerçekleştiriyor. Hayvanlarına en iyi şekilde bakmaya çalıştığını belirten genç kadın, modern bir çiftlikleri olmasa da emekle oluşturdukları düzenlerinden memnun. Köyde yaşamayı tercih ettiği için zaman zaman çevresinden farklı tepkiler aldığını anlatan Tuğçe Sarı, "Bu genç yaşında köyde sıkılmıyor musun, başka iş bulamadın mı?" sorularıyla karşılaşıyorum. Ailem hayvancılık ve tütün üretimiyle beni büyütüp okuttu. Şimdi ise ben köyde kalarak onlara destek oluyorum. Çalışma temposuyla yoruluyorum tabii ki ama kafam rahat ve ait olduğum yerde olduğum için mutluyum" dedi.

'HERKES DOĞAL TÜKETMEK İSTİYOR'

Doğal ürünlere ilginin arttığına da dikkat çeken Tuğçe Sarı; "On kişi organik beslenmek istiyor ancak bir kişi organik üretiyor. Ancak, iş organik üretmeye gelince maalesef yeterli sayıda gencimiz bu sektöre yönelmek istemiyor. Köy hayatı yerine plazalarda beyaz yaka iş hayalindeler. Gençlerin tarım ve hayvancılığa yönelmesiyle birlikte hem tarımda kalite artar hem de daha sağlıklı nesiller yetişir. Eğer sağlıklı bir gelecek nesil istiyorsak, köye dönüşün zamanı geldi" diye konuştu.

'EĞİTİM, ÖZÜNÜ UNUTMAK DEĞİL'

Kendisini başka şehirlere gitmesi ve farklı bir hayat kurması yönünde teşvik edenler olduğunu belirten Tuğçe Sarı, gelişmenin insanın köklerinden kopması anlamına gelmediğini belirterek; "Kendini geliştirmekle insanın özünü unutması asla aynı şey değil. Gençlerin yalnızca Büyükşehirlerde zengin ve lüks bir hayat kurmayı hedeflememesi gerekiyor. Geçmişte fabrikaların kurulmasıyla köyler boşaldı, bugün ise insanlar yeniden köylere dönmeye çalışıyor. İnsanların emekli olunca yaşamak istediği hayatı ben gençlik yıllarımda yaşıyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör