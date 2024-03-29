Sağlıklı sanılan sağlıksız 6 gıda

Uzmanlar sağlıklı olduğunu düşündüğümüz gıdalar konusunda uyarıyor. Independet'te yer alan haberde, Avustralyalı gıda bilimi uzmanı Dr. Emma Beckett'in sağlıklı zannedilen ama aslında aşırı işlenmiş 6 yiyecek konusundaki uyarısına yer verdi. Beckett, ultra işlenmiş gıdaların metabolik ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırdığını belirtti. İşte o besinler:1 - Premium hazır yemekler.2 - Bitki bazlı sütler.3 - Et muadilleri.4 - Öğün yerine geçen içecekler.5 - Kahvaltılık gevrekler.6 - Granola ve protein barları.