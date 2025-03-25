Sağlıklı uzun yaşam için bu besinlere dikkat!

Euronews'te yer alan habere göre, ABD'deki yaklaşık 105 bin kişi 30 yıl boyunca izlendi. Zeytinyağı, balık ve kuruyemişi öne çıkaran Akdeniz diyeti ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olmak için sodyumu kısıtlayan hipertansiyonu durdurma (DASH) beslenme planı da dâhil sekiz diyet ve beslenme alışkanlığı ile ilişkili sağlık sonuçları analiz edildi. 70 yaş civarında en sağlıklı insanların diyetleri bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar, doymamış yağlar, fındık, fasulye ve diğer baklagillerden oluşuyordu. Ayrıca az yağlı süt ürünleri gibi 'orta düzeyde' hayvansal gıdalar içeriyordu. Bu en sağlıklı grup sodyumdan, şekerli içecekler gibi aşırı işlenmiş gıdalardan, kırmızı veya işlenmiş etlerden ve genellikle kızarmış gıdalarda bulunan trans yağlardan kaçınmıştı. Çalışmada insanlar 70 yaşına geldiklerinde herhangi bir önemli kronik rahatsızlıkları yoksa, beyin fonksiyonları hâlâ iyiyse ve 'sağlam' zihinsel sağlık ve fiziksel yeteneklere sahiplerse 'iyi yaşlanıyor' olarak kabul edildi.