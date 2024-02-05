Sağlıklı yaşam için bir kaşık zeytinyağı

Yapılan bilimsel araştırmalarda, zeytinyağının faydalarıyla ilgili yeni tespitler ortaya konuluyor. New York Post sitesi, bilimsel araştırmalara dayanarak günde bir kaşık zeytinyağı tüketiminin faydalarına yer verdi. Araştırmalara göre, günde bir yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek, kalp hastalıklarına karşı koruyor. Kabızlığı engelliyor ve kolon hastalıkları riskini azaltıyor. Kanser, demans ve solunum hastalıklarından ölüm riskini azaltıyor. Sabah kahvaltıdan önce bir kaşık zeytinyağı içilmesini öneren uzmanlar, beslenme programına zeytinyağı eklenmesinin önemine dikkat çekti.