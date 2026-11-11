Haberler Yaşam Haberleri Sağlıkta uzak doğu çıkarması
Giriş Tarihi: 11.11.2026

Sağlıkta uzak doğu çıkarması

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Sağlıkta uzak doğu çıkarması
  • ABONE OL

Türkiye, sağlıkta da küresel üretim ve teknoloji üssü olma yolunda tarihteki en stratejik virajlardan birini alıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore ve Singapur'da yaptığı temaslar hakkında SABAH'a konuştu.

YERLİ ULTRASON CİHAZI
Bakan Memişoğlu, "Güney Kore'nin önde gelen tıbbi görüntüleme devleriyle masaya oturduk. Türkiye'de kurulacak üretim tesisiyle yapay zeka destekli ultrason cihazlarını en az yüzde 71 yerlilik oranıyla üreteceğiz" dedi. Kanser tedavisinde kullanılan kök hücre teknolojileri ile ilgili ziyaret gerçekleştirdiklerini açıklayan Memişoğlu, kendi ultrasonografi cihazını üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden olacağımızı söyledi. Hepatit B aşısının üretilmesine yönelik süreçlerin masada olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "KOAH ve astım tedavisinde kullanılan ilaçların klinik çalışmalarının ülkemizde yürütülmesini konuştuk. Türkiye'nin üretim üssü konumuna ulaşmasını istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KEMAL MEMİŞOĞLU #GÜNEY KORE #SİNGAPUR #KOAH
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlıkta uzak doğu çıkarması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA