Sağlıkta uzak doğu çıkarması

Türkiye, sağlıkta da küresel üretim ve teknoloji üssü olma yolunda tarihteki en stratejik virajlardan birini alıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore ve Singapur'da yaptığı temaslar hakkında SABAH'a konuştu.

YERLİ ULTRASON CİHAZI

Bakan Memişoğlu, "Güney Kore'nin önde gelen tıbbi görüntüleme devleriyle masaya oturduk. Türkiye'de kurulacak üretim tesisiyle yapay zeka destekli ultrason cihazlarını en az yüzde 71 yerlilik oranıyla üreteceğiz" dedi. Kanser tedavisinde kullanılan kök hücre teknolojileri ile ilgili ziyaret gerçekleştirdiklerini açıklayan Memişoğlu, kendi ultrasonografi cihazını üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden olacağımızı söyledi. Hepatit B aşısının üretilmesine yönelik süreçlerin masada olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "KOAH ve astım tedavisinde kullanılan ilaçların klinik çalışmalarının ülkemizde yürütülmesini konuştuk. Türkiye'nin üretim üssü konumuna ulaşmasını istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör