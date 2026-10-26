Sahada kalp krizi geçirdi

Bartın'da
oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup ikinci hafta mücadelesinde korku dolu anlar yaşandı. Bartın Atatürk Stadı'nda Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşma devam ederken sahada yaşanan olay herkesi endişelendirdi. Gençlik Mimar Sinan Sporun 35 yaşındaki futbolcusu Akın Karaaslan, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. 35 yaşındaki futbolcunun anjiyoya alındığı öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör